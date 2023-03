Zgorzelski: nigdy nie będzie koalicji PSL z PiS

PSL jest partią demokratyczną i może tworzyć większość sejmową z innymi demokratycznymi partiami, PiS jest partią antydemokratyczną; mówię: nigdy takiej koalicji - wskazał wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Poseł PSL Marek Sawicki pytany w zeszłą środę przez PAP o możliwą powyborczą koalicję PSL z PiS podkreślił, że z racji swojego doświadczenia zawsze odpowiada, że "w polityce nigdy nie mówi się nigdy". "Ja mówię +nie+ koalicji z takim PiS-em. Natomiast my nie wiemy, jaki będzie PiS" - podkreślił Sawicki. Według niego, "ten dzisiejszy PiS jest nie do zaakceptowania". "I to jest na 100 procent dla mnie także jasne" - oświadczył poseł.

Zgorzelski w środę w Polsat News pytany o możliwą koalicje PiS-u i PSL-em w kontekście słów Sawickiego o tym, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy, stwierdził: "a ja mówię: nigdy". Dopytywany dlaczego, powiedział że PSL jest partią demokratyczną, a "PiS jest partią antydemokratyczną".

Polityk PSL pytany był o to, co by zrobił, gdyby po jesiennych wyborach parlamentarnych otrzymał telefon od szefa klubu PiS, wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego z propozycją rozmowy o ważnych sprawach dla Polski oraz koalicji.

"Ja powiem, że my będziemy rozmawiali, jeżeli będziemy mieć szansę tworzyć większość z partiami demokratycznymi, a PiS jest partią niedemokratyczną, więc +sorry Winnetou+" - stwierdził Zgorzelski.