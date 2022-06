Zgorzelski: przeniesienie wyborów samorządowych byłoby niekonstytucyjne; łamie kolejny kanon demokracji

Przeniesienie terminu wyborów samorządowych to rozwiązanie niekonstytucyjne, które łamie kolejny kanon demokracji – powiedział PAP wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) . Zmiana terminu wyborów to zabieg polityczny, który ma na celu stworzenie przewagi partii rządzącej - ocenił.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.)

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział we wtorek, że w czerwcu trafi do Sejmu projekt poselski w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych. Według wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli tej partii miałyby one zostać przesunięte z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r.

Zgorzelski w rozmowie z PAP podczas wtorkowej wizyty w Bytomiu zauważył, że z wypowiedzi przedstawicieli prezydenta wynika, że prezydent "uznałby to za rozwiązanie niekonstytucyjne". "Moim zdaniem to także jest rozwiązanie niekonstytucyjne, które łamie kolejny kanon demokracji" - podkreślił wicemarszałek.

W jego ocenie, skoro kadencja upływa jesienią 2023 r. to właśnie wtedy powinny odbyć się wybory samorządowe i nie ma powodu, dla którego należałoby je przenosić.

"Nie trafia do mnie wytłumaczenie, że nastąpi kumulacja (z wyborami parlamentarnymi), bo to właśnie PiS wydłużył kadencję samorządu do pięciu lat i wiedział, że jeżeli się kadencja samorządu zaczyna w 2018 r., to się skończy w 2023 i wtedy im to nie przeszkadzało" - podkreślił.

"Jest to tylko i wyłącznie pomysł polityczny i jako pomysł polityczny, który ma na celu stworzenie przewagi partii rządzącej nad partiami demokratycznymi na opozycji. Jesteśmy przeciwni" - oświadczył wicemarszałek Zgorzelski.

Wicemarszałek był też pytany przez PAP o podpisaną w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem, nie doprowadzi ona do wypłacenia środków z Krajowego Planu Odbudowy. "Szanuję inicjatywę pana prezydenta, bo ona wychodziła naprzeciw zażegnania konfliktu wokół KPO. Niestety nie mam złudzeń, bo niestety ona nie wypełnia +kamieni milowych+, które są warunkiem do wypłacenia środków z KPO, a więc - pyrrusowe zwycięstwo" - ocenił Zgorzelski.

Głównym założeniem zainicjowanej przez prezydenta noweli jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian w ustawie o SN oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw.