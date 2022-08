Zgorzelski: przygotowujemy się do wyborów, czas odsunąć tę ekipę od władzy

Katastrofa ekologiczna na Odrze pokazała całkowity rozkład państwa i jego kompromitację – powiedział w niedzielę (14 sierpnia) podczas wojewódzkich obchodów Dnia Czynu Chłopskiego w Kielcach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). "Przygotowujemy się do wyborów, czas odsunąć tę ekipę od władzy" – dodał.

Święto Czynu Chłopskiego zostało ustanowione w 1936 r. przez Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego dla upamiętnienia wkładu polskich chłopów i ich przywódcy, premiera Wincentego Witosa w zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Wiceprezes PSL Adam Jarubas przemawiając przed pomnikiem Wincentego Witosa przypomniał sylwetkę tego męża stanu. "Oddając cześć chłopom, którzy w 1920 stanęli do obrony ojczyzny, przypominamy sylwetkę Wincentego Witosa. To jedna z najbardziej doniosłych osób, które wpłynęły na historię Polski, odzyskania niepodległości i proces uobywatelnienia chłopów. To m.in. za sprawą działalności ludowców w tamtym czasie szerokie rzesze chłopów poczuły się pełnoprawnymi obywatelami i byli zawsze tam, gdzie wymagała tego ojczyzna" - powiedział Jarubas.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że 15 sierpnia to jedna z najważniejszych dat w polskim kalendarzu. Przypomniał, że tego dnia obchodzone jest święto maryjne (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Święto Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej.

Czytaj też: Błaszczak: dzięki waszej postawie i służbie Polska jest bezpieczna

"Ale 15 sierpnia w 1937 roku miał miejsce wielki strajk chłopski. Chłopi żądali wtedy przywrócenia demokracji w Polsce, przeciwstawiali się sanacji i mówili o powrocie do demokracji parlamentarnej. Zginęły wtedy 44 osoby, 617 osób trafiło do więzienia, a 5 tys. polskich chłopów było inwigilowanych. Pamiętajmy o tym" - powiedział Zgorzelski, który nawiązał też do aktualnych wydarzeń w kraju.

Zgorzelski mówił o "katastrofie ekologicznej na rzece Odrze". "Pokazała ona całkowity rozkład państwa i jego kompromitację. Już 27 lipca otrzymywaliśmy informacje od wędkarzy, że coś niedobrego dzieje się na Odrze, że ryby wypływają na wierzch. Państwo w wymiarze rządowym było wtedy na wakacjach. Ale państwo, które nigdy nie zawodzi, czyli samorządy i organizacje pozarządowe, wzięły sprawy w swoje ręce" - powiedział wicemarszałek Sejmu, który dziękował tym wszystkim, którzy nagłośnili całą sprawę.

Potępił zaś postawę wojewodów lubuskiego i zachodniopomorskiego. "Okazuje się, że przez cztery dni, od 27 lipca, czy też 28 lipca do 1 sierpnia utajnili odczyty wodowskazów, nie informując opinii publicznej, jaki jest stan faktyczny. W tym samym czasie najprawdopodobniej starali się ukryć całą aferę" - podkreślił Zgorzelski. Dodał, że tej afery "nie da się rozmydlić".

Poinformował, że ludowcy, czyli przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska posłanka Urszula Pasławska i przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej poseł Marek Sawicki na środę zwołali połączone posiedzenie tych komisji. "Będą zadawać trudne pytania panu premierowi i do niego będą kierować te pytania" - powiedział polityk PSL, który pytał, "gdzie było państwo, kiedy zawalił się cały ekosystem".

"To jest skandal, to pokazuje, że to państwo w wymiarze centralnym się rozpada. Dlatego jako Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska przygotowujemy się do wyborów. Żeby jak najszybciej odsunąć tę władzę od sprawowania jakichkolwiek zadań w państwie" - zapowiedział Zgorzelski.

Czytaj też: Polska pracuje nad koncepcją, która pozwoli na niewydawanie wiz Rosjanom

Jarubas nawiązując do Krajowego Programu Odbudowy zaapelował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "o opamiętanie". Dodał, że uwzględniając również fundusze pożyczkowe, polska gospodarka zgodnie z europejskim planem odbudowy powinna otrzymać w sumie 250 mld zł.

"I tak będziemy uczestniczyć w partycypacji spłaty tych środków. Tymczasem z zapowiedzi samego Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS słychać, że oni lekką, łatwą ręką rezygnują z tych funduszy. Prezes stwierdził, że być może cały siedmioletni budżet unijny, czyli w sumie 770 mld zł, to jest coś, z czego Polska może zrezygnować" - powiedział poseł do parlamentu europejskiego. Dodał, że "mając świadomość, w jakiej trudnej sytuacji gospodarczej, energetycznej, zdrowotnej jesteśmy, apelujemy o to, żeby się opamiętać".

"Żeby unormować relacje z Unią Europejską. Dzisiaj polską racją stanu jest niewszczynanie kolejnej wojny, bo politycy PiS mówią o wytaczaniu armat przeciwko Europie. Dzisiaj wroga mamy określonego. Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała, że ta sytuacja również oddziałuje na nas. Dzisiaj racjonalną, mądrą postawą władz, polską racją stanu jest budowanie silnej pozycji Polski w Europie, a nie skłócanie nas z Europą" - apelował wiceprezes PSL.