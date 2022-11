Zgorzelski (PSL): misja ministra ds. UE ws. KPO może zakończyć się powodzeniem

Misja ministra ds. Unii Europejskiej ws. KPO w Brukseli może zakończyć się powodzeniem – ocenił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Dodał, że pieniędzy będzie brakować, a rząd jest w trybie wyborczym, więc może nastąpić poluzowanie w relacjach z UE, aby tylko po te pieniądze sięgnąć.

Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował we wtorek, że w środę w Brukseli spotka się na wysokim szczeblu z przedstawicielami Komisji Europejskiej ws. Krajowego Planu Odbudowy. Zadeklarował, że udaje się na spotkania "z gotowością do dialogu".

We wtorek w rozmowie w Polskim Radiu Wrocław wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wyraził opinię, że misja Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli "może zakończyć się powodzeniem". "Może wrócić z tarczą, z tego powodu, że w jednym z weekendowych wystąpień pan prezes (PiS) Jarosław Kaczyński, faktyczny decydent w sprawach istotnych w Polsce, powiedział, że trzeba poszerzyć przestrzeń negocjacyjną" - powiedział poseł PSL.

Zgorzelski uważa też, że Węgry się cofnęły i najprawdopodobniej dostaną pieniądze z KPO. "Skoro widać, że poszczególne fundusze, a w tym wypadku to był chyba BGK lub Fundusz Rozwoju, tego nie wiem, nie pamiętam, chciał wyemitować po prostu akcje i zakończyło się to niepowodzeniem, więc widać, że pieniędzy będzie brakować, a przecież rząd jest w trybie wyborczym. Więc tutaj może nastąpić pewnego rodzaju poluzowanie relacji z Unią Europejską, aby tylko po te pieniądze sięgnąć" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Według Zgorzelskiego pieniądze z KPO potrzebne są Polsce przede wszystkim po to, aby "skutecznie walczyć z inflacją". Poseł PSL wyraził przy tym opinię, że "rząd nie walczy z inflacją". "Jeżeli jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z rozbrajającą szczerością mówi, że 1 proc. inflacji to jest 4,7 mld zł wpływu do budżetu, kiedy każdy już średnio wyedukowany wie, że inflacja leży w interesie rządu, ponieważ powoduje wzrost wpływów z VAT-u i akcyzy, no to nałożywszy na to jeszcze ten tryb wyborczy, widzimy, że rządowi inflacja nie przeszkadza w osiąganiu celów politycznych" - ocenił.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w tym tygodniu do Brukseli udaje się minister do spraw europejskich, a jego rozmowy są kolejną rundą uzgodnień związaną z Krajowym Planem Odbudowy. "Jestem przekonany, że te warunki, o których dzisiaj rozmawiamy, są czymś, co w dużym stopniu byłoby możliwe do wykonania, jednakże chcę mieć absolutną pewność, że wszystko, co będzie ustalane w Brukseli, będzie rzeczywiście dotrzymane z tamtej strony" - mówił szef rządu podczas konferencji prasowej.

Z kolei Szynkowski vel Sęk powiedział we wtorkowej rozmowie z i.pl, że w Brukseli odbędzie spotkania "na wysokim szczeblu" z przedstawicielami KE i zadeklarował, że udaje się na nie "z gotowością do dialogu". Zadeklarował, że "w kwestiach dotyczących naszej suwerenności jest oczywiste, że nie odstąpimy od zachowania pryncypiów". Podkreślił, że "tam, gdzie są kwestie bardziej szczegółowe, dotyczące doprecyzowania niektórych elementów czy też ich wyjaśnienia, to oczywiście jesteśmy elastyczni i gotowi do dialogu, ale to w żaden sposób nie może naruszyć istoty sprawy i naszych programowych fundamentów" - mówił.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną jest ważnym krokiem, jednak "nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie.