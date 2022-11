Zgorzelski: w DNA ludowców pozostaje kierowanie się interesem państwa i szukanie kompromisu

Przesłanie i dziedzictwo Wincentego Witosa jest dla nas drogowskazem i zobowiązaniem. W DNA ludowców zawsze pozostaje kierowanie się interesem państwa i szukanie kompromisu – oświadczył wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podczas uroczystości złożenia wieńców przed pomnikiem Witosa w Warszawie.

Jak zaznaczył, Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną partią, która funkcjonuje w Sejmie "pod niezmienioną nazwą". "Przez cały czas funkcjonowania, jako jedyna partia pod niezmienioną nazwą w Sejmie, staramy się tworzyć te wszystkie elementy wspólnoty, które właśnie leżały w DNA ruchu ludowego" - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył w swoim wpisie na Twitterze, że "data 11 listopada jest jedną z najważniejszych w nowożytnej historii Polski".

"Siłami takich ludzi jak Wincenty Witos przywrócono Polskę na mapę Europy. To tego dnia Józef Piłsudski przybył do Warszawy z więzienia w Magdeburgu, co dało symboliczny początek niepodległej Polsce" - przypomniał Piotr Zorzelski.