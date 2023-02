ZHP: harcerstwo to tradycje, ale też patrzenie w przyszłość

Harcerstwo to wartości, tradycje, ale także patrzenie w przyszłość – powiedziała PAP podharcmistrzyni Olga Junkuszew, rzeczniczka prasowa Związku Harcerstwa Polskiego. 22 lutego przypada Dzień Myśli Braterskiej - święto druhów i skautów.

"Dzień Myśli Braterskiej to jest szczególne święto harcerzy i skautów na całym świecie. Myślimy wtedy o tym, co ta organizacja nam daje. To nie są tylko przyjaźnie na całe życie i wspaniałe przygody. To też sprawności tj. umiejętności planowania swojego czasu, znalezienia się w terenie, czy udzielania pierwszej pomocy" - podkreśliła rzeczniczka ZHP phm. Olga Junkuszew.

Podstawową harcerskiej tradycji są - wskazała - chociażby spotkania z drużyną przy ognisku oraz wysyłanie do innych druhów listów i pocztówek. Od kilku lat to też zmiana zdjęć profilowych w mediach społecznościowych, na te w harcerskich mundurach.

"Harcerstwo to wartości, tradycje, ale także ewaluacja i patrzenie w przyszłość. Cały czas staramy się zapewnić program jak najbardziej dopasowany do potrzeb młodego człowieka. Tworzymy angażujący program, który będzie stawiał przed młodymi ludźmi wyzwania" - podkreśliła Junkuszew.

22 lutego przypada Dzień Myśli Braterskiej. To święto wszystkich druhów, które ma przypominać założycieli skautingu Roberta Baden-Powella i jego żonę Olave.

"To jest taki moment, w którym stajemy ponad tym, co nas dzieli i różni. Przypominamy sobie, że łączy nas harcerstwo i służba Bogu, Polsce i bliźnim" - powiedział PAP phm. Maciej Pietraszczyk z żoliborskiego Hufca ZHP.

Z okazji Dnia Braterstwa Polskiego życzenia pokoju, przyjaźni i służby na rzecz drugiego człowieka złożyła druhom naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego.

"W tym dniu myślimy nie tylko o osobach, które są częścią ruchu, ale także o naszych partnerach, którzy wspierają nas w codziennej pracy wychowawczej i pomagają zdobywać młodym ludziom sprawności na całe życie" - napisała do druhów naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Martyna Kowacka.

Harcerze życzą zuchowej radości rozświetlającej codzienność oraz prawdziwie harcerskich przygód, przynoszących przyjaciół i sprawności na całe życie.

"Mamy nadzieję, że nadal będziemy kroczyć wspólnym szlakiem, niosąc wartości braterstwa, pokoju, przyjaźni i służby na rzecz drugiego człowieka" - napisała Kowacka.

"Mówi się, że do wychowania dziecka potrzeba całej wioski. Cieszymy się, że z nami ją tworzycie i razem wspieramy młodych ludzi we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań" - dodała.

Do Związku Harcerstwa Polskiego należy obecnie ponad 105 tys. osób.