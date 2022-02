Zielińska: złożyłyśmy zawiadomienie w związku z niewpuszczeniem nas do biura poselskiego

Złożyłyśmy wraz z posłanką Klaudią Jachirą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu karnego w związku z odmową wpuszczenia nas przez policję do biura poselskiego w Białowieży - powiedziała PAP posłanka Urszula Zielińska (KO).

Przewodnicząca Zielonych i posłanka KO Urszula Zielińska poinformowała PAP, że w czwartek do założonego przez nią wraz z posłanką Klaudią Jachirą biura poselskiego w Białowieży wpuszczona została "po dłuższych dyskusjach" pracowniczka biura, natomiast posłanki nie.

Dodała, że policjanci powiedzieli jej i posłance Jachirze, że nie widzą przeciwskazań, żeby obie wjechały do biura poselskiego.

"W międzyczasie przyjechał naczelnik wydziału prewencji nadkom. Tomasz Waszczuk z komendy policji w Hajnówce i powiedział, że on ma instrukcje, żeby nas nie wpuszczać. Spytałam o podstawę prawną, na co on powiedział, że taki ma dziś przekaz. Powoływał się na decyzję komendanta Straży Granicznej z Białowieży" - powiedziała Zielińska.

"Powiedziałam, że my w Białowieży wykonujemy działalność poselską i to nie wymaga żadnego pozwolenia komendanta. On to zignorował" - dodała.

Zwróciła uwagę, że nie dostała żadnej decyzji od komendanta Straży Granicznej w Białowieży.

Inaczej relacjonuje całą sprawę rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa. Według niego takie pozwolenie na wjazd jest niezbędne.

"Na punkcie blokadowym byli nasi funkcjonariusze. Była też tam funkcjonariuszka Straży Granicznej, która potwierdziła, że panie nie posiadają zgody na wjazd do tej strefy. W związku z tym nie zostały wpuszczone" - powiedział PAP podinspektor Krupa.

"To kuriozalna sytuacja i bezczelne łamanie prawa" - powiedziała Zielińska. W dodatku ktoś powołuje się na decyzje, które nawet nie są w żaden sposób udokumentowane.

Poinformowała ponadto, że w komendzie w Hajnówce wraz posłanką Jachirą po raz trzeci złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.

Posłanki KO Urszula Zielińska i Klaudia Jachira postanowiły otworzyć biuro poselskie w Białowieży 22 listopada 2021 roku. Choć stan wyjątkowy w pasie przygranicznym został zniesiony, posłanki od początku mają problem, by dostać się do swojego biura poselskiego.

Od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Zgodnie z nowelizacją, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu rozporządzeniem ministra SWiA, na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób, oprócz mieszkańców czy miejscowych przedsiębiorców.