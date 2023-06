Zielona Góra: 39-latek odpowie za kradzież rozbójniczą w sklepie

Policjanci zatrzymali 39-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą w jednym z marketów spożywczych w Zielonej Górze-Zawadzie. Okazało się, że mężczyzna był także poszukiwany do odbycia kary aresztu – poinformowała w piątek podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.

39-latkowi przedstawiono zarzut zagrożony karą od roku do nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze uzgodnionej z prokuratorem - 1,5 roku pozbawienia wolności.

"Natomiast w związku z tym, że był jeszcze poszukiwany do odbycia innej kary aresztu, w zakładzie karnym spędzi ponad 2 lata" - dodała Stanisławska.

Do przestępstwa doszło kilka dni temu w jednym z dyskontów spożywczych w Zawadzie. Do sklepu weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zaczął chować do plecaka paczki z kawą, a kiedy chcieli wyjść nie płacąc, na ich drodze stanęła pracownica sklepu i doszło do szarpaniny.

Mężczyzna z plecakiem popchnął kobietę i uciekł, natomiast drugi nie zdążył, bo pracownicy zablokowali drzwi wyjściowe. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy przesłuchali mężczyznę zatrzymanego przez pracowników sklepu.

Funkcjonariusze ustalili kim był drugi z mężczyzn i rozpoczęli jego poszukiwania. Wiedzieli, że chodzi o znanego im 39-latka, który od dłuższego czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, gdyż ma do odbycia karę aresztu.

Po kilku dniach od zdarzenia, w wyniku działań operacyjnych kryminalni ustalili kiedy i gdzie może znajdować się mężczyzna. W środę (31 maja br.) został on namierzony przez policjantów w centrum Zielonej Góry. Próbował im uciec, ale bezskutecznie.