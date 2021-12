Zielona Góra: Groził innemu kierowcy bronią hukową; usłyszał zarzut

Do dwóch lat więzienia grozi krewkiemu 30-latkowi, który podczas sprzeczki na drodze groził innemu kierowcy bronią hukową. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem innej osoby – poinformowała w poniedziałek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Do tego przykładu tzw. agresji drogowej doszło przed weekendem na ul. Dąbrówki w Zielonej Górze. Sprzeczka między dwoma kierującymi zakończyła się zablokowaniem ruchu i awanturą, podczas której jeden z nich groził drugiemu bronią hukową.

Jak wynika ustaleń policjantów, kierujący samochodem ciężarowym zmieniał pas wyjeżdżając z bocznej ulicy, natomiast manewr ten zdenerwował nadjeżdżającego tym pasem kierowcę opla.

Obaj kierowcy zatrzymali się na światłach przed rondem, otworzyli okna i zaczęli się kłócić. Sprzeczka trwała kilka minut, a w tym czasie inni kierujący stali w korku spowodowanym przez agresywnych mężczyzn.

"W pewnym momencie 29-letni kierowca samochodu ciężarowego wysiadł z pojazdu i podszedł do kierującego osobówką. Ten wyciągnął pistolet i zaczął mu grozić. Wtedy kierowca ciężarówki wezwał policjantów" - zrelacjonowała Stanisławska.

Funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu i obezwładnili 30-latka wymachującego bronią, a następnie przewieźli obu mężczyzn na przesłuchanie do komendy miejskiej. Broń została zabezpieczona do badania. Okazało się, że jest to pistolet hukowy, na który nie jest wymagane pozwolenie.

30-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi do 2 lat więzienia.