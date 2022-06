Zielona Góra: Miasto wprowadza Kartę Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

W Zielonej Górze do punktów wydawania pomocy rzeczowej wciąż ustawiają się kolejki uchodźców z Ukrainy. W celu uprawnienia pracy wolontariuszy i zapewnienia długofalowej pomocy uchodźcom miasto wprowadza Kartę Wsparcia – poinformowała dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UM Zielona Góra Monika Zapotoczna.

Karta Wsparcia to specjalna książeczka, na podstawie której będzie można otrzymywać żywność, artykuły higieniczne, ubrania czy buty. Może ją otrzymać każdy uchodźca, posiadający numer PESEL.

Książeczki wydawane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 13, od godz. 8 do 14 oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Grottgera 7, w godzinach pracy urzędu. Ponadto, Karta Wsparcia będzie teraz wydawana uchodźcom przy nadawaniu im numeru PESEL.

"Chcemy pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Zależy nam, żeby pomoc dotarła do każdego potrzebującego. Dlatego wprowadzamy książeczkę, dzięki której uporządkujemy działania pomocowe" - powiedziała dyr. Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto UM Zielona Góra Klaudia Baranowska.

Po książeczkę - Kartę Wsparcia - będzie można zgłaszać się od poniedziałku (6 czerwca br.). Jak wskazują urzędnicy, warto odebrać ją jak najszybciej, ponieważ punkty pomocowe od razu będą wpisywać do niej daty wydanej pomocy. Po żywność można zgłaszać się co tydzień, a po artykuły higieniczne, chemię, ubrania i inne co dwa tygodnie.

"Czas wdrożenia karty w mieście to 14 dni. Od 20 czerwca br. pomoc będzie można otrzymać tylko na podstawie Karty Wsparcia. Weryfikacja odbywać się będzie bezpośrednio przy wydawaniu artykułów na podstawie odczytania dat udzielenia pomocy umieszczonych przez punkty" - dodała Zapotoczna.

Punkty pomocowe w Zielonej Górze, w których będzie obowiązywała Karta Wsparcia to: PKPS, ul. Dworcowa 2; Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Dworcowa 21; Warto jest pomagać, ul. Wazów 3, Punkt prywatny, ul. Dolna 6 i PCK, ul. Jedności 22b.

Dotychczas za pośrednictwem zielonogórskiego magistratu numery PESEL nadano 4 240 obywatelom Ukrainy.