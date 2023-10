Zielona polityka może się firmom opłacać

Coraz więcej firm musi brać pod uwagę kryteria ESG, związane ze zrównoważonym rozwojem w swojej współpracy z instytucjami bankowymi. To może być szansa, a nie przeszkoda w rozwoju.

Kryteria ESG staną się niebawem obowiązkowe dla większości firm w UE. Będą one oznaczać nie tylko raportowanie swojego śladu węglowego, ale również odpowiedzialność społeczną danej firmy za jej działania i zmiany w zarządzaniu.

ESG stanie się platformą współpracy sektora finansowego i jego klientów biznesowych, ale także będzie napędzać konkurencję.

Według Małgorzaty Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer z ING Banku Śląskiego, polskie przedsiębiorstwa niejednokrotnie pokazały swoją elastyczność na rynku i poradzą sobie także z ESG.

Jak w praktyce przebiega współpraca między instytucjami finansowymi i firmami i na jakie wyzwania trafiają obie strony?

- Kwestie ESG dotykają wszystkich aspektów funkcjonowania firm i wiążą się z szeregiem nowych regulacji. To oczywiście wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, ale także szansa do wzrostu i konkurowania na nowych polach. Nowe podejście do biznesu, gdzie w strategię firmy wpisane jest ESG, tworzy cały ekosystem wspierających się inicjatyw i narzędzi. Ramy regulacyjne ESG skonstruowane są w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy rynku byli wzajemnie zainteresowani swoimi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i jakością ujawnień z tego zakresu.

Kryteria ESG coraz bardziej wpływają na współpracę pomiędzy firmami a bankami

Nawet jeśli regulacja wprost nie obejmuje danej firmy, duże podmioty coraz mocniej wpływają na praktyki swoich mniejszych kontrahentów w zakresie ESG. Wymogi stojące przed przedsiębiorstwami w kontekście ESG są wypadkową oczekiwań konsumentów, pracowników, inwestorów, regulatorów, a w konsekwencji także kontrahentów czy instytucji finansowych.

Czy konieczność spełnienia coraz wyższych wymagań przez firmy nie blokuje tych relacji?

- Krajowe przedsiębiorstwa wielokrotnie pokazały, że doskonale potrafią dostosowywać się do nowych okoliczności społecznych czy gospodarczych. Z kolei rolą banków jest rozumienie wyzwań stojących przed biznesem i proponowanie swoim klientom adekwatnych rozwiązań.

Wzrost znaczenia kwestii ESG w strategiach firm i relacjach biznesowych nie blokuje, a raczej dodaje nowy wymiar w relacji przedsiębiorstwa z bankiem. Stwarza potrzebę poszerzenia dialogu o nowe kwestie i analizy planów firmy w dodatkowych zakresach.

Jak zmienia się rola instytucji finansowych?

- W kontekście ESG banki występują w podwójnej roli – z jednej strony same muszą spełnić szereg wymagań i zapewnić zgodność z regulacjami z obszaru zrównoważonego rozwoju, z drugiej – towarzyszą swoim klientom we wprowadzaniu transformacyjnych zmian. W ING chcemy wspierać naszych klientów w racjonalnym i efektywnym ekonomicznie wdrożeniu zmian umożliwiających realizację założonych przez nich celów z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Rola banków to nie tylko finansowanie zrównoważonych projektów, ale także edukowanie klientów

Wymaga to nie tylko rozwoju oferty produktowej, zrozumienia specyfiki danej branży w kontekście ESG, ale także dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z klientami. Bank powinien być nie tylko źródłem finansowania projektów wspierających zrównoważony rozwój, ale również wiedzy i najlepszych praktyk.

Czy będą one zajmować się edukacją klimatyczną klientów, na przykład jak to działa w waszym przypadku?

- W ING aktywnie dzielimy się doświadczeniem z obszaru zrównoważonego rozwoju, np. w ramach organizowanych okrągłych stołów z klientami. Edukacja i dzielenie się dobrymi praktykami to część naszej strategii ESG. Zapewniamy praktyczne wsparcie, niedawno w serwisie Firmove.pl udostępniliśmy bezpłatny kalkulator śladu węglowego dla firm.

W ramach Programu grantowego ING nagradzamy start-upy pozytywnego wpływu i młodych naukowców realizujących projekty wspierające zrównoważony rozwój. Utworzyliśmy w tym celu fundusz grantowy w wysokości 2 mln zł rocznie. Zmiany zawsze zaczynamy od siebie, od lat działamy na rzecz spadku emisyjności gospodarki własnej. Liczymy emisje gazów cieplarnianych z naszego portfela należności od klientów. Chcemy inspirować, dając przykład i pokazywać, że ESG to znacznie więcej niż obowiązki regulacyjne. Inwestowanie w zrównoważony rozwój po prostu się opłaca, zarówno z biznesowego punktu widzenia, jak i w kontekście naszego wpływu na społeczeństwo czy środowisko – bo przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność.