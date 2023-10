3M już na COP 24 w Katowicach zadeklarowało, że każdy z naszych produktów będzie zaangażowany w zrównoważony rozwój, mówił w trakcie sesji "Biznes wobec wyzwań klimatycznych" na PRECOP 28 Radek Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w regionie Europy Wschodniej.

Jak podkreślił Radek Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w regionie Europy Wschodniej podczas konferencji PRECOP 28, zobowiązanie, że każdy z produktów firmy będzie zaangażowany w zrównoważony rozwój, jest gigantyczne, biorąc pod uwagę, że 3M rocznie wprowadza 1000 produktów na rynek.

Koszt transformacji energetycznej to setki miliardów dolarów

– W każdej korporacji oczywiście to, co się przede wszystkim liczy na koniec, to EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji przyp. red.). Wszystkie zmiany ciągną sobie za sobą koszty, a koszt transformacji energetycznej to są setki mld dol. i tylko 20 proc. około tych kosztów pokryją różnego rodzaju funduszu publiczne – zauważył Kaskiewicz.

– 80 proc. tych kosztów pokryje biznes. To są ogromne pieniądze i wielka odpowiedzialność – podkreślił.

Jak zauważył, zielona transformacja musi się jednak zacząć od samej góry i kaskadować w dół organizacji. Trzeba przekazać ten pozytywny przykład dalej i to jest rola firm, rola biznesu, żeby jak najszerzej informować i edukować wszystkich, dlaczego tak ważne jest to, co robimy – stwierdził