Zielona transformacja z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji

Pęd ku zielonej, zrównoważonej produkcji nie może odbywać się kosztem konsumenta i wolnej konkurencji. Transformacja wymaga zapewnienia rzetelności działań.

Zielona transformacja i cele zrównoważonego rozwoju to coraz częściej priorytet dla konsumentów; dla wielu firm to nowy obszar walki konkurencyjnej.

Skuteczna transformacja wymaga odpowiednich regulacji prawnych oraz zapewnienia rzetelności informacji, jakie otrzymują klienci.

Niekiedy przepisy zostawiają furtkę dla nieuczciwych praktyk.



Jedną z konkluzji sesji dotyczącej transformacji i konkurencyjności na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym było stwierdzenie, że w całym procesie "zazieleniania" biznesu ofiarą nie może być konsument.

- Czy zielona transformacja to naprawdę jest definicja nowej konkurencyjności? Według mnie i Fundacji WWF zdecydowanie tak. Wszystkie regulacje, które wchodzą w życie, faktycznie wpływają na zasady konkurencji, określając, co jest opłacalne, a co nie, oraz jak to jest wdrażane i weryfikowane - wprowadzał w temat moderator panelu "Zielona transformacja - nowa konkurencyjność" Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska. - Oczywiście, jest to jeszcze przedmiotem dyskusji, ale moim zdaniem nie ma już od tego odwrotu ani możliwości, by jakakolwiek firma nie dostosowywała się do nowych zasad gry.



Zmiany muszą zapewnić firmom konkurencyjność, a konsumenci powinni być o tych zmianach rzetelnie informowani



O tym, w jakim stopniu informacje otrzymywane przez konsumentów są rzetelne, wypowiedział się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny.

- Z punktu widzenia UOKiK konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z ekologicznością i postawą przedsiębiorców na rynku. Przykładem tego jest zjawisko GMO, które świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej. Firmy również coraz częściej decydują się na zmianę logo na zielone, aby podkreślić swoje zaangażowanie w ekologię - powiedział Chróstny.

Jednak nie każde działanie firmy to przejaw autentycznej troski o środowisko.

- Przedsiębiorcy często stosują różne triki, aby reklamować swoje produkty jako ekologiczne, choć nie zawsze spełniają one pełne wymogi. Dlatego istnieje potrzeba stworzenia regulacji i inicjatyw mających na celu zapewnienie uczciwości informacji przekazywanych konsumentom. Ważne jest także spojrzenie na tę kwestię przez pryzmat informacji, które są nam dostarczane przez przedsiębiorców - podkreślił prezes UOKiK.

Jak wskazał Chróstny, w badaniach przeprowadzanych przez UOKiK ponad połowa konsumentów zadeklarowała, że kwestie ekologiczne mają wpływ na ich decyzje zakupowe. Zauważył także, że tempo zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju jest bardzo szybkie i nie wszyscy przedsiębiorcy za nim nadążają.

- To może prowadzić do nierównowagi konkurencyjnej między państwami, które dłużej realizują działania na rzecz ochrony środowiska, a państwami o słabszej pozycji. Konieczne jest uwzględnienie różnic między krajami - podsumował Chróstny.

W ocenie Mirosława Proppé o zrównoważonym rozwoju możemy mówić wtedy, kiedy umożliwia naszej cywilizacji trwanie i rozwijanie się, a nie pogrążanie się w kryzysie klimatycznym czy i pogłębianie niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.

- Odnosząc się do tempa zmian, zgadzam się i od momentu mojego zaangażowania w fundację, zarówno na tym Kongresie, jak i na innych, zachęcamy władzę publiczną do ambitnego prezentowania tych zmian - powiedział Proppé.

Proppé przytoczył także wypowiedź przedstawicieli Litwy dotyczącą osiągnięcia przez gospodarkę zerowej emisji.

- Przedstawiciele Litwy w interesujący sposób mówili o osiągnięciu tego celu - ostatni krok na tej drodze będzie najtrudniejszy, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby go dokonać. Jeszcze nie wiemy dokładnie, z wykorzystaniem jakich technologii, ale wiadomo, że to będzie miało miejsce za kilkadziesiąt lat. W opozycji do tego stały spółki Skarbu Państwa, które stwierdzały, że węgiel jest podstawą gospodarki - zauważył prezes WWF Polska.

Czy ekogroszek jest eko? Niektóre produkty są zielone tylko z nazwy

Choć coraz więcej firm stara się być jak najbardziej "eko" i realizuje w tym celu różne działania, to część z oferowanych przez nie produktów nie spełnia warunków, by nazywać je zielonymi. Przykład takiej sytuacji podała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radca prawny, prezes zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

- Istnieją w Polsce przepisy dotyczące ekologii, ale ich egzekwowanie może być problematyczne. Przykładem może być ekogroszek, który 46 proc. konsumentów uważa za produkt ekologiczny, podczas gdy analiza naukowa wykazała, że zawiera znacznie więcej pyłów zawieszonych niż dopuszczalna norma. Fundacja zwróciła się do UOKiK-u o podjęcie działań, jednak Urząd odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ z tego, co wiemy, powszechnie stosowane prawo, zgodnie z rozporządzeniem o jakości paliw stałych, stosowało nazwę "ekogroszek" - zwróciła się do prezesa UOKiK prezes Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Do zarzutów Rudzińskiej-Bluszcz odniósł się Tomasz Chróstny, potwierdzając powód odmowy wszczęcia postępowania, który podała prezeska fundacji. Zaznaczył przy okazji, że przepisy prawa są dla Urzędu wiążące i musi działać w ich granicach, a prowadzone aktualnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania są wymiarem działań, które realizuje Urząd, aby chronić konkurentów.

- Fundacja wytoczyła wobec producenta powództwo cywilne w celu zaprzestania nieuczciwej praktyki rynkowej, bo taką jest greenwashing. Aktualnie "ekogroszek" został uznany za nazwę handlową, jednak w ofertach wciąż można natknąć się na stwierdzenia, że jest to paliwo ekologiczne. Pytanie brzmi, co zrobi z tym państwo oraz UOKiK? - pytała Rudzińska-Bluszcz.