Zielona transformacja zmienia warunki prowadzenia biznesu

Ci najwięksi gracze mają już pewne obowiązki, ale prawda jest taka, że nie ominie to także mniejszych podmiotów – mówi o wyzwaniach związanych z zieloną transformacją Piotr Ciepiela, radca prawny Baker McKenzie.

Cele redukcji, które są ustanawiane na poziomie Unii Europejskiej są stopniowo transponowane do prawa polskiego.

Ci najwięksi gracze mają już pewne obowiązki, ale prawda jest taka, że nie ominie to także mniejszych podmiotów.

Materiał pochodzi z konferecji PRECOP27. Zapisy debat znajdziecie tutaj. Transformacja i niezależność energetyczna oraz zrównoważona gospodarka będą także głównymi tematami Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.

Wszelkie zmiany związane z Zieloną transformacją bardzo mocno wpływają na warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju, a jak mówi Piotr Ciepiela, radca prawny Baker McKenzie .będą wpływać jeszcze mocniej.

- Cele redukcji, które są ustanawianie na poziomie Unii Europejskiej są stopniowo transponowane do prawa polskiego i nasi przedsiębiorcy stają przed coraz to większymi wyzwaniami – ocenia.

Zdaniem Piotra Ciepieli sprostanie tym obowiązkom wymaga coraz większego zaangażowania, a obowiązki są różnego rodzaju: rejestracyjne, informacyjne, sprawozdawcze, ale także operacyjne.

Spytany na ile liderami są w tych działaniach są wielkie koncerny i jak na ich tle wypadają mniejsze polskie firmy, radca Baker McKenzie mówi: - Ci najwięksi gracze mają już pewne obowiązki, ale prawda jest taka, że nie ominie to także mniejszych podmiotów. Część obowiązków dotrze w latach 2026-2028 także do tych przedsiębiorstw uznawanych za średnie i małe. Nie dotknie to mikroprzedsiębiorców, ale to nie oznacza, że nie mają oni obowiązków środowiskowych, cała masa takich obowiązków spoczywa także na nich.