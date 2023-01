Zieloni apelują do prezydenta o podpisanie tzw. ustawy wiatrakowej, gdy trafi na jego biurko

Liderzy partii Zieloni zaapelowali we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podpisał tzw. ustawę wiatrakową, gdy trafi na jego biurko po pracach w parlamencie. Musi pan pomóc nam walczyć z katastrofą klimatyczną - zwrócili się politycy do prezydenta.

Z informacji na stronie Sejmu wynika, że projekty nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, w tym rządowy, zostały 13 stycznia skierowane do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w poniedziałek, że tzw. ustawa wiatrakowa będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Rządowy projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynął do Sejmu w połowie lipca br. 13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu nowelizacji. Wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań umożliwiających partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej.

Swoje projekty zmian w tzw. ustawie wiatrakowej złożyły też kluby: KO, Lewicy i KP-PSL. Kluby proponują m.in. zlikwidowanie zasady 10H na rzecz wyznaczenia, że elektrownie wiatrowe mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 500 m od budynków mieszkalnych

Do projektu tzw. ustawy wiatrakowej odnieśli się na konferencji prasowej pod Pałacem Prezydenckim współprzewodniczący Zielonych Urszula Zielińska i Przemysław Słowik.

"Prezydent Andrzej Duda lubi szusować na stokach narciarskich. Na niedawnym listopadowym szczycie klimatycznym powiedział jednej z polskich aktywistek klimatycznych, że marzy mu się, żeby zimą w górach był śnieg. Panie prezydencie, jeszcze możemy zrealizować pana marzenie. Ale jest jeden warunek: musi pan pomóc nam walczyć z katastrofą klimatyczną na przykład poprzez podpisanie ustawy wiatrakowej, która jeszcze w lutym ma szanse trafić na pana biurko" - powiedziała Zielińska.

Dodała, że pod naciskiem Komisji Europejskiej ruszyły prace nad ustawą, odblokowującą to, co w roku 2016 zostało zablokowane poprzez przyjęcie ustawy wprowadzającej tzw. zasadę 10H (określająca m.in. odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań). Jak zaznaczyła posłanka KO, zablokowało to możliwość pozyskiwania jednej z najtańszych energii, pomagającej walczyć z katastrofą klimatyczną.

Zielińska wyraziła nadzieję, że tzw. ustawa wiatrakowa trafi na biurko prezydenta jeszcze w lutym. Przypomniała, że Zieloni też złożyli kiedyś w Sejmie podobny projekt. Według posłanki należałoby obalić wiele nieprawdziwych mitów na temat wiatraków, że np. są szkodliwe dla zdrowia. "Wydaje się je podzielać doradca prezydenta ds. klimatu pan Paweł Sałek" - zaznaczyła Zielińska. "Proszę się nie obawiać, wiatraki to niskie emisje i niska cena za prąd" - podkreśliła współprzewodnicząca Zielonych.

Przemysław Słowik ocenił, że Zjednoczona Prawica nie jest w stanie porozumieć się w sprawie ustawy wiatrakowej, stąd od pół roku leży ona w Sejmie. "W ciągu ostatnich 7 lat, gdyby ustawa 10H nie blokowała powstawania nowych turbin wiatrowych, mielibyśmy o kilka tysięcy tych turbin więcej" - zauważył Słowik. A gdyby te wiatraki były, znacznie obniżyłoby to koszty energii - podkreślił polityk.

"Wiemy, że prezydent jest bardzo zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy, procesem uczenia się, dlatego zachęcamy do tego, żeby wyszedł ze strefy mitów i zabobonów na temat wiatraków i przeszedł na stronę nauki" - powiedział Słowik.

Zieloni poinformowali, że złożyli w KPRP pismo, w którym polemizują z mitami na temat wiatraków. "Panie prezydencie, nie warto być jak Don Kichot i walczyć z wiatrakami" - apelował Słowik.