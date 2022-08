Zieloni postulują zmiany, które mają chronić polskie rzeki

Wprowadzenie automatycznego systemu monitoringu jakości wód, wdrożenie planu walki z suszą i powodziami, renaturalizacja rzek oraz poprawa stanu wód w rzekach do 2027 r. – to niektóre z ogłoszonego w piątek przez Zielonych "Paktu dla Wody".

"Pakt dla Wody" to pięciopunktowy plan zmian, które chce wdrożyć Partia Zieloni, aby - jak mówią politycy tej formacji - chronić wody w Polsce i przywrócić ich dobry stan.

Posłanka Zielonych Małgorzata Tracz (KO) podkreśliła w piątek, podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, że "katastrofa ekologiczna na Odrze trwa od miesiąca". Zaznaczyła, że już 3 sierpnia wystosowała interwencję do Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewody Dolnośląskiego, "żądając natychmiastowych działań dotyczących ratowania Odry". "Wysłałam interpelacje do czterech ministerstw. Niestety rząd Zjednoczonej Prawicy (...) przespał ponad dwa tygodnie, gdy można było ratować Odrę" - dodała posłanka.

"Rząd udowodnił, że państwo polskie nie jest silne, że jest bierne i nie wie jak radzić sobie z katastrofami" - oświadczyła Tracz.

Według posłanki rząd Mateusza Morawieckiego "nie chce wyjaśnić, co było przyczyną katastrofy w Odrze". "Nie chcą znaleźć winnych tej tragedii (...) nie możemy sobie dać wmówić, że to są przyczyny naturalne. Wiemy, że w Odrze są złote algi, ale one nie wzięły się znikąd, one pojawiają się w wodach zasolonych" - mówiła Tracz.

Zieloni, prezentując na konferencji prasowej "Pakt dla Wody", podkreślili, że jest to "polityczna deklaracja działań, które demokratyczna opozycja podejmie po przejęciu władzy w nadchodzących wyborach parlamentarnych".

Do podpisania "Paktu dla Wody" Zieloni zapraszają - na początek - swoich najbliższych partnerów politycznych: Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Inicjatywę Polską.

Przewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Urszula Zielińska wskazała, że pierwszym punktem Paktu jest postulat wprowadzenia automatycznego systemu monitoringu jakości wód. "Obecny system jest zbyt zawodny" - mówiła.

Zieloni chcą też, aby w Polsce wdrożyć "prawdziwy plan walki z suszą i powodziami". "Dziś ten plan to plan ministra (Marka) Gróbarczyka (obecnie wiceministra infrastruktury-PAP), który jest zestawem prac betonujących i prostujących polskie rzeki, a nie planem działania przeciwko suszy. Nie potrzebujemy planu kanalizacji rzek - potrzebujemy planu walki z suszą i powodziami" - mówiła posłanka Zielińska.

Zieloni domagają się również realizacji planu renaturalizacji rzek. "On istnieje i jest bardzo doby, tylko nie jest wdrażany w Polsce, należy go jak najszybciej wdrożyć" - mówiła Zielińska.

Partia postuluje też przesunięcie zarządzania ochroną wód z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Środowiska. "Należy też wyposażyć służby, które mają pilnować wdrażania i przestrzegania prawa ochrony środowiska" - dodała posłanka.

Ostatni z punktów "Paktu dla Wody" dotyczy poprawy jakości polskich wód do 2027 r. "Do tego czasu stan polskich wód powinien być doby lub bardzo dobry. Dziś polskie wody mają zły stan" - mówiła Zielińska.