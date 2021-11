Zieloni powołują władze regionalne i wyznaczają kongres na połowę stycznia

Partia Zieloni powołała w weekend pierwszą strukturę regionalną - mazowiecką. Na jej czele stanęli posłanka Urszula Zielińska i Waldemar Kamiński. Do 15 stycznia, kiedy ma się odbyć kongres wyborczy Zielonych, mają powstać władze w innych regionach.

Dotąd Zieloni mieli tylko władze ogólnopolskie i na szczeblu miast.

"Struktur regionalnych bardzo nam dotąd brakowało, bo mamy coraz więcej członków" - powiedziała PAP posłanka klubu KO Urszula Zielińska, nowa współprzewodnicząca mazowieckich Zielonych. Jej współprzewodniczącym jest radny z warszawskiej Białołęki Waldemar Kamiński.

"Na Mazowszu mamy najwięcej członków, to jest też największy region, więc zaczynamy od Mazowsze" - zaznaczyła.

Wybór władz regionalnych to owoc zmiany statutu, co nastąpiło w sierpniu tego roku. Analogiczne władze mają też powstać w innych regionach, kolejnym będzie Dolny Śląsk. Nie jest jednak przesądzone, że do styczniowego kongresu władze regionalne powstaną we wszystkich województwach.

Kongres wyborczy Zielonych zaplanowany jest na 15-16 stycznia 2022 roku w Warszawie. Poza wyborami władz w jego agendzie jest całościowe przedstawienie programu "Zielony Ład". "Szykujemy się pełną parą do wyborów parlamentarnych, które mogą przecież być wiosną 2022 roku" - zwróciła uwagę Zielińska.