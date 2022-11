Zieloni prezentują swoje postulaty na szczyt COP27

Zieloni mają swoje postulaty na szczyt COP27: odblokować środki w ramach KPO i sfinansować z tych pieniędzy ocieplenie domów, a z funduszy spójności zmodernizować sieci przesyłowe, by był możliwy rozwój energetyki odnawialnej - mówili współprzewodniczący Zielonych Urszula Zielińska i Przemysław Słowik.

Liderzy Partii Zieloni Urszula Zielińska i Przemysław Słowik zorganizowali we wtorek konferencję prasową przed gmachem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w związku z rozpoczętym w Egipcie szczytem klimatycznym COP27, w którym bierze udział prezydent Andrzej Duda, który we wtorek wygłosił wystąpienie.

"Pan prezydent Andrzej Duda kłamał, jak świetnie następuje w Polsce rozwój elektromobilności, jak świetnie idzie nam redukcja gazów cieplarnianych. Jest dokładnie inaczej, niż przedstawił to prezydent" - powiedział Przemysław Słowik. "Przypomnę, że na COP24 w Polsce (w 2018 r. w Katowicach - PAP) pan prezydent Duda mówił, że mamy węgla na 200 lat" - dodał.

Słowik zwracał uwagę, że "węgiel jest powodem katastrofy klimatycznej, a od pani minister klimatu Anny Moskwy słyszymy - chcemy więcej węgla". Od stycznia rząd przeznaczył już na dopłaty do węgla 175 mld złotych, dodał współprzewodniczący Zielonych, czyli więcej niż przeznacza się na służbę zdrowia. "To tak, jakby chorego na raka płuc poczęstować wagonem papierosów, zamiast kuracji" - mówił Słowik.

Urszula Zielińska zaznaczyła, że Zieloni mają swoje propozycje w związku z kryzysem energetycznym. "Za środki z KPO ocieplilibyśmy wszystkie zimne domy w Polsce, których jest 4 miliony" - powiedziała.

"Po drugie za te 175 mld złotych pożyczek, które wziął rząd od stycznia, żeby sfinansować jednorazowe rozwiązania, można by sfinansować pompy ciepła dla wszystkich domów jednorodzinnych i obniżyć ich rachunki o ponad połowę" - mówiła.

"A za kilkaset miliardów z Funduszu Spójności, których nie pozwala wziąć minister (sprawiedliwości) Zbigniew Ziobro, moglibyśmy postawić na nogi sieci przesyłowe, żeby nie były wymówką dla firm energetycznych w blokowaniu energetyki odnawialnej" - podkreśliła Zielińska.

"My to zrobimy jako Zieloni" - zapowiedziała.

Wyraziła zadowolenie, że wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska popiera energetykę odnawialną, ale przypomniała, że forsowana przez niego ustawa zmieniająca tzw. zasadę 10H leży w Sejmie od lipca. "Panie ministrze, mam nadzieję, że od września-października przyszłego roku będziemy mogli tę ustawę wdrożyć" - powiedziała współprzewodnicząca Zielonych.

Prezydent Andrzej Duda mówił w swoim wystąpieniu podczas szczytu COP27, że "Polska jest przykładem kraju, który podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju i w sposób znaczący zmniejsza emisję, a jednocześnie następuje wzrost PKB". "Polska w ciągu ostatnich kilku lat osiągnęła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych i CO2 w roku 2020. "Jednocześnie aktywnie pracujemy nad odbudową odnawialnych źródeł energii i rozwijamy program nuklearny. Polska promuje przede wszystkim elektromobilność, wydajność energetyczną, ale również opracowuje nowoczesne technologie" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne, należy zwiększyć wysiłki i działać w sposób odpowiedzialny. "A to wszystko po to, aby móc osiągnąć sytuację, w której przejście na inne źródła energii będzie sprawiedliwe. Bo właśnie ta sprawiedliwa transformacja energetyczna jest po to, by ona służyła ludziom, a nie ludzie służyli transformacji" - powiedział prezydent.