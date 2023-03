Zieloni przeciwko elektrowni w Młotach

Zieloni protestują przeciwko rządowemu pomysłowi budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach (woj. dolnośląskie) . To niepotrzebna inwestycja, projekt odkopany po 50 latach rodem z PRL, któremu sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy - mówiła posłanka Klaudia Jachira.

Posłanka Jachira (KO-Zieloni) oraz rzecznik Zielonych Michał Suchora zorganizowali we wtorek konferencję przed gmachem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

"Bardzo chcemy przejść na zieloną stronę mocy i korzystać z odnawialnych źródeł energii. Jednak zawsze te decyzje powinny być podejmowane w oparciu o aktualną wiedzę i nigdy z pominięciem lokalnej społeczności" - powiedziała Jachira.

W przypadku budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach - mówiła - "jest to projekt odkopany po 50 latach, przygotowany przez władzę PRL", któremu "sprzeciwia się lokalna ludność". Jej zdaniem "to niepotrzebna inwestycja, rodem z PRL".

Jachira mówiła, że budowa tej elektrowni "zniszczy tereny cenne przyrodniczo", a budowanie tamy na rzece Bystrzycy Łomnickiej, obcięcie wierzchołka góry, zalanie terenów cennych przyrodniczo nie ma nic wspólnego z popieranym przez Zielonych Paktem dla Wody.

Michał Suchora przekonywał, że elektrowni w Młotach nie można uznać za zielony, zrównoważony projekt. Rzecznik Zielonych zwracał uwagę, że partia ta jest za rozwojem elektrowni szczytowo-pompowych, ale powinny powstawać np. na wyrobiskach po kopalniach odkrywkowych, a nie na naturalnych ciekach.

Tymczasem budowa elektrowni w Młotach, przekonywał Suchora, zmieni stosunki wodne w Kotlinie Kłodzkiej. "Jeśli panowie Ireneusz Zyska i Michał Dworczyk, posłowie z ziemi wałbrzyskiej, opierają swoje dane na projekcie wyciągniętym z szuflady towarzysza Gierka, to są w błędzie. Dzisiaj stosunki wodne w Kotlinie Kłodzkiej są zupełnie inne, a wody w Bystrzycy Kłodzkiej brakuje" - powiedział Suchora.

"Poza tym to jest gmina żyjąca z turystyki narciarskiej, a nikt nie jest w stanie powiedzieć właścicielom stoków narciarskich, jaki wpływ będzie miała budowa tak ogromnego zbiornika na stosunki klimatyczne w tym miejscu" - dodał.

Zwracał uwagę, że ten zbiornik miał powstać już 50 lat temu, ale nie powstał, choć mieszkańcy cały czas są pozbawieni niektórych praw obywatelskich, nie mogą np. sprzedać swoich domów, ich remontować lub ubezpieczać.

"Specustawa przygotowana przez PiS nie wspomina ani słowem o sprawiedliwym rozliczeniu tych krzywd" - powiedział Suchora. "Jako Zieloni deklarujemy, że tej sprawy nie zostawimy i nie zostawimy mieszkanek i mieszkańców Młotów samych" - dodał.

Pod koniec lutego rząd przyjął projekt specjalnej ustawy dotyczącej budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Specustawa ta ma usprawnić przygotowanie, realizację i rozbudowę elektrowni, które będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej.

Według KPRM, w Polsce mogłoby powstać co najmniej sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach w gminie Bystrzyca Kłodzka. Elektrownia w Młotach dałaby ok. 1 gigawat energii elektrycznej, która wystarczyłaby w razie potrzeby dla ok. 1,5 mln gospodarstw domowych przez kilka godzin. Daje to porównywalną energię elektryczną wytworzoną przez jeden reaktor jądrowy i jeden blok węglowy lub jedną dużą farmę wiatrową na morzu - napisano w komunikacie po posiedzeniu RM.