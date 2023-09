Ziobro: afery wizowe o charakterze korupcyjnym miały miejsce również za czasów Tuska

Afery wizowe o charakterze korupcyjnym miały miejsce również za czasów Donalda Tuska. Te sprawy są teraz podjęte przez prokuraturę, bo niewykluczone, że ich źródło jest podobne – powiedział w środę w Jaślanach na Podkarpaciu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Na konferencji prasowej prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był proszony o komentarz do wpisu Donalda Tuska zamieszczonego na platformie X. "Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi. Rzygać się chce" - napisał lider PO.

Ziobro odpowiedział, że "afery wizowe o charakterze korupcyjnym miały miejsce również za czasów Donalda Tuska i te sprawy są teraz podjęte przez prokuraturę, bo niewykluczone, że ich źródło jest podobne". "Tak więc, żeby Donald Tusk zaraz się za rękę nie złapał, przynajmniej w sensie odpowiedzialności politycznej" - dodał.

Ziobro zaznaczył, że w każdym środowisku mogą znaleźć się ludzie nieuczciwi.

"Ale problem jest taki czy stosowne władze, kiedy się o tym dowiedzą, reagują w sposób pryncypialny czy też nie. Za naszych czasów, kiedy te informacje do mnie dotarły jako prokuratura generalnego, zareagowaliśmy bardzo stanowczo - wszcząłem śledztwo, które doprowadziło do zatrzymań i jest ono bardzo intensywnie prowadzone" - powiedział minister.

Zapewnił, że osoby winne "kimkolwiek, by nie były" poniosą odpowiedzialność. "I tak się stanie" - dodał Ziobro.

Jego zdaniem, za czasów Donalda Tuska "afery korupcyjne, które teraz prokuratura odnalazła w ramach poszukiwań w MSZ tego rodzaju zjawisk, były umarzane".

"I to jest różnica, jak my reagujemy na korupcje w obszarze wizowym (…), a jak reagował rząd Donalda Tuska. Tu i tam zdarzały się korupcyjne procedery, ale my reagujemy w sposób stanowczy, a tam zamiatano sprawy pod dywan" - stwierdził minister.

Prokuratura Krajowa poinformowała w ubiegłym tygodniu, że śledztwo, które prowadzi wraz z CBA, dotyczy nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Zaznaczyła przy tym, że zatwierdzona została mniej niż połowa tych wniosków. Badane nieprawidłowości dotyczą polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Jak potem tłumaczył, dymisja nastąpiła w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości.