Ziobro: Bruksela i Berlin chcą decydować kto ma sprawować władzę w Polsce

Obronimy polski węgiel, bo to solidny i pewny surowiec, który zapewnia bezpieczeństwo, suwerenność energetyczną i tani prąd w naszym kraju - powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Bruksela czy Berlin chcą decydować o tym, kto ma sprawować władzę w Polsce. Służy temu ekonomiczny szantaż. Coraz groźniejsze są ingerencje w fundamentalne sprawy, jak nasza suwerenność energetyczna i wymiar sprawiedliwości, a także zakusy na polskie lasy. Towarzyszą temu ideologiczne projekty - powiedział Zbigniew Ziobro.

Ekoszaleństwo jest wygodną zasłoną dymną dla egoistycznych ekonomicznych interesów. Unia Europejska realizuje program, który nie ma wiele wspólnego z działaniami na rzecz klimatu. Są one tylko pretekstem. Samochody spalinowe są raz złe, a raz dobre - zaznaczył.

To zależy, kto ma produkować do nich paliwo. Jeśli Niemcy, które przeforsowały korzystne dla siebie zmiany, to paliwo staje się e-paliwem, chociaż spaliny trują tak samo. Na tym właśnie polega obłuda tzw. polityki klimatycznej - ocenił.

"Bruksela czy Berlin chcą tak naprawdę decydować o tym, kto ma sprawować władzę w Polsce. Służy temu ekonomiczny szantaż. Coraz groźniejsze są ingerencje w tak fundamentalne sprawy, jak nasza suwerenność energetyczna i wymiar sprawiedliwości, a także zakusy na polskie lasy, o których rozmawialiśmy. Towarzyszą temu ideologiczne projekty, jak promowanie ideologii LGBT" - mówił w wywiadzie minister sprawiedliwości.

Stwierdził, że "ekoszaleństwo" jest wygodną zasłoną dymną dla egoistycznych ekonomicznych interesów. "Unia Europejska realizuje program, który nie ma wiele wspólnego z działaniami na rzecz klimatu. Są one tylko pretekstem. Samochody spalinowe są raz złe, a raz dobre. To zależy, kto ma produkować do nich paliwo. Jeśli Niemcy, które przeforsowały korzystne dla siebie zmiany, to paliwo staje się e-paliwem, chociaż spaliny trują tak samo. Na tym właśnie polega obłuda tzw. polityki klimatycznej" - zaznaczył Ziobro.

Wskazał, że Solidarna Polska zdecydowanie sprzeciwia się dyrektywie metanowej, która - jak mówił - prowadzi do likwidacji polskiego górnictwa, a wraz z nim tysięcy miejsc pracy. "Obronimy polski węgiel, bo to solidny i pewny surowiec, który zapewnia bezpieczeństwo, suwerenność energetyczną i tani prąd w naszym kraju" - dodał.

Ziobro: UE chce zrzucić na Polskę główny ciężar przechowywania zboża z Ukrainy

Odnosząc się do sytuacji na rynku zbóż ocenił, że Unia Europejska chce zrzucić na Polskę główny ciężar przechowywania zbóż, które jest eksportowane z Ukrainy. "Liczę na to, że Rada Ministrów i Komisja Europejska dostrzegą kryzys, z jakim zmagają się polscy rolnicy. Niestety, nie jest to pierwszy raz, kiedy Unia Europejska wykazuje się brakiem elementarnej solidarności. Polska przyjęła zdecydowaną większość uchodźców z Ukrainy, a nie otrzymała z Unii znaczącej pomocy" - powiedział Ziobro.

Pytany o działania ministerstwa, jeśli chodzi o wspieranie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie Ukrainy, podkreślił, że polska prokuratura odgrywa szczególną rolę w dokumentowaniu zbrodni wojennych, ponieważ to do Polski trafiła większość uchodźców. "W ramach śledztwa, które poleciłem wszcząć zaraz po ataku Rosji na Ukrainę, przesłuchaliśmy już ponad 1700 świadków. Opowiadają o okrucieństwach, które trudno nawet opisać. Dzięki ich relacjom udało się ustalić tożsamość sprawców wielu zbrodni. Zebraliśmy też bogaty materiał dowodowy dotyczący uprowadzeń ukraińskich dzieci w głąb Rosji" - zaznaczył.

Poproszony o opinię na temat projektu ustawy o sędziach pokoju, nad którym pracuje Sejm, minister sprawiedliwości stwierdził, że projekt poza nazwą z sędziami pokoju nie ma wiele wspólnego. "To karykatura sędziów pokoju. W formie, którą proponuje prezydent ze wsparciem Pawła Kukiza, projekt nie ma nic wspólnego z instytucją znaną z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych" - uważa Ziobro.