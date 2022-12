Ziobro do opozycji: fakty państwa nie interesują

Fakty kompletnie was nie interesują, nie słuchacie - mówił szef MS Zbigniew Ziobro zwracając się do opozycji na koniec obrad komisji sprawiedliwości, która rozpatrywała wniosek o jego odwołanie.

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka w nocy z poniedziałku na wtorek negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który został złożony przez opozycję w listopadzie.

Szef MS na zakończenie obrad odnosząc się do wcześniejszych pytań, które padły podczas dyskusji, zwrócił się do opozycji: "Mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu". "Fakty kompletnie was nie interesują, nie słuchacie" - oświadczył. "Najlepiej świadczy o tym fakt, że większość pytań, które się tu powtórzyły zadaliście na poprzedniej komisji sprawiedliwości, kiedy rozpatrywano wniosek o wotum nieufności w stosunku do mnie" - zauważył.

"To też jest pewną intelektualną porażką z waszej strony, że nie stać was na nic więcej. Stąd być może ta agresja, pogarda i nienawiść, która wypływa z większości wypowiedzi" - dodał Ziobro.

Podkreślił, że opozycja nie słuchała, kiedy jego zastępcy mówili o licznych sukcesach i ciężkiej pracy MS.

Ocenił, że opozycja chciałaby zagłuszyć efekty prac resortu, jeśli chodzi o walkę z mafiami vatowskimi.

Ziobro odnosząc się do kwestii środków z KPO zwracał uwagę, że środki te są bardzo wysoko oprocentowane kredytem. "Będziemy musieli za to płacić od 300 do 500 mld zł. To są fakty" - mówił.

Stwierdził też, że środki z KPO dla Polski są blokowane przez Niemcy przy "istotnym współsprawstwie" PO.