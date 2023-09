Ziobro: Donald Tusk ma moralny obowiązek stanąć w obronie polskich żołnierzy

Donald Tusk, jako polski polityk, który aspiruje by być premierem, aby odgrywać czołową rolę w Polsce; ma oczywisty, moralny obowiązek zaprotestować, stanąć w obronie polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy - mówił w sobotę w Otwocku minister Zbigniew Ziobro komentując wypowiedzi reżyser Agnieszki Holland.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w Otwocku w towarzystwie posła Dariusza Olszewskiego złożył wieńce przed pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej wywodzące się z powiatu otwockiego.

"Ostatnio Agnieszka Holland w swoich wypowiedziach plugawi mundur polski, obraża żołnierzy polskich, jak również służbę graniczną. Jest to naprawdę coś niespotykanego i niedopuszczalnego. Sprowadza ich do roli sadystów, a nawet zacytuję, żeby nie pomylić żadnego zdania porównywała do +niemieckich nazistów, wożących Żydów do obozów zagłady+" - powiedział na konferencji poseł Dariusz Olszewski przed złożeniem wieńców.

Dodał, że są to stalinowskie, najgorsze metody propagandy niszczące przeciwników. "Jest to naprawdę niedopuszczalne" - dodał.

Powiedział także, że ojciec reżyser "Henryk Holland komunista, na ochotnika wstępuje do Armii Czerwonej, po wojnie na sowieckich czołgach przywozi nam totalitaryzm". "Tutaj jest wzorzec pani Holland. Dlatego nie możemy się dziwić, że tak postępuje" - dodał.

Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że nie zna szczegółów życiorysów rodziny Agnieszki Holland. "Ale chciałbym powiedzieć jasno, że pani Holland nie ponosi winy za zachowania, za najbardziej nikczemne i straszne zachowania jej ojca. Żeby bardzo mocno to wybrzmiało. Nie mogę obciążać pani Holland za udział w zbrodniczym systemie jej ojca i za to, kim był jej ojciec" - podkreślił.

Zaznaczył, że wobec zachowań reżyser, o których powiedział poseł Olszewski zajął jasne stanowisko, "jedyne możliwe". "Rzeczywiście w tym sensie można powiedzieć, że pani Holland posługuje się językiem naszych wrogów - niemieckich nazistów, którzy napadając na Polskę w 1939 roku właśnie w taki sposób określali, definiowali obrońców polskich granic, jak dziś pani Agnieszka Holland definiuje i nazywa polskich funkcjonariuszy straży granicznej, polskich żołnierzy wszystkich tych, którzy bronią polskich granic" - powiedział.

Ziobro zapewnił, że nie ma jego zgody, jako polskiego polityka, na "tego rodzaju języka rodem z goebbelsowskich podręczników i zaleceń (…) kierowania takich słów pod adresem polskich żołnierzy, funkcjonariuszy i funkcjonariuszek straży granicznej, którzy chronią naszego bezpieczeństwa". "To są młodzi ludzie. W ogromniej większości bardzo młodzi ludzie. Mamy obowiązek bronić ich przed tego rodzaju erupcją nienawiści, obelg, które kieruje wobec nich m.in. pani Holland" - dodał.

"Nie znam publikacji ojca pani Holland i podkreślam jeszcze raz - nie wolno łączyć zachowań, tego co robił ojciec pani Holland z zachowaniem pani Holland. Oceniam wyłącznie jej zachowania, bo tylko za to co ona robi może odpowiadać. Na pewno jest to kalka i stalinowskich metod propagandy poprze nazywanie swoich przeciwników, tak robili przecież staliniści, faszystami. To było na porządku dziennym" - dodał.

Zbigniew Ziobro powiedział, że skoro "szerokim zapleczem (Donalda Tuska - PAP) jest też pani Holland i jej środowisko", to lider Platformy Obywatelskiej "tym bardziej z tego powodu ma podstawowy obowiązek zaprotestować, odciąć się od tego rodzaju wypowiedzi pani Holland. "Jeśli Donald Tusk do tej pory tego nie zrobił, to daje złe świadectwo. Bo jako polski polityk, który aspiruje do tego, aby być premierem, aby odgrywać czołową rolę w Polsce ma oczywisty, moralny obowiązek aby zaprotestować, aby stanąć w obronie polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy tam (na granicy polsko-białoruskiej - PAP) dbają o nasze bezpieczeństwo" - powiedział minister sprawiedliwości.

"Mam nadzieję, że Donald Tusk, choć późno, ale zajmie jednoznaczne stanowisko i moralnie, w sposób kategoryczny odetnie się od tych skandalicznych, niedających się w żaden sposób obronić wypowiedzi pani Holland. Jeśli tak się nie stanie, to oznacza w gruncie rzeczy, że on tak samo myśli. To znaczy, że on przypieczętuje te jej wypowiedzi" - dodał.