Ziobro: Marek Pasionek był wybitnym prokuratorem, wyróżniającym się wiedzą i wyjątkowym talentem

Marek Pasionek był wybitnym prokuratorem, wyróżniającym się wiedzą i wyjątkowym talentem, ale też dobrym człowiekiem – mówił w piątek podczas odbywających się w Gliwicach uroczystości pogrzebowych prok. Pasionka minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Zapamiętamy Marka jako człowieka oddanego Polsce, oddanego służbie publicznej, oddanego prokuraturze, z którą związał całe swoje zawodowe życie, człowieka rzetelnego, zaangażowanego, człowieka pasji" - powiedział minister w gliwickiej katedrze, gdzie odprawiono mszę pogrzebową b. zastępcy prokuratora generalnego.

Ziobro przypomniał, że Marek Pasionek nadzorował śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jak dodał, "z energią, elokwencją, siłą i stanowczością" nie tylko przedstawiał dotychczasowe ustalenia tego postępowania, ale wyznaczał dalsze plany. Jak mówił Ziobro, stworzył zespół kompetentnych i zaangażowanych prokuratorów, udało mu się nawiązać kontakty ze specjalistami z całego świata.

"Robił to z taką siłą i energią, która z niego emanowała i tak myślałem w duchu: +Jak dobrze, że Marek tutaj jest. Jak dobrze, że on zajmuje się tą sprawą+. Dlatego tak trudno było mi przyjąć do wiadomości, że Marek zmarł" - powiedział Ziobro. Zaznaczył, że nikt nie znał tak dobrze materiału dowodowego dotyczącego katastrofy smoleńskiej, jak prok. Pasionek.

"Żegnamy dziś wybitnego prokuratora, człowieka, który wyróżniał się swoją wiedzą, w zakresie prawa karnego, procesowego, kryminalistyki. Co by tu nie mówić, był człowiekiem wybitnie obdarzonym talentem do tej dziedziny, profesji, którą przyszło mu się zajmować. Myślę, że nie wybrał jej przypadkiem" - powiedział minister.

Ziobro przypomniał, że Pasionek rozpoczynał karierę w 1989 r., kiedy odradzała się wolna Polska, ale też rodziły się nowe patologie i przestępczość. Jego przełożeni szybko zorientowali się, że jest zdolny, zdeterminowany i profesjonalny i bardzo szybko go awansowali, by mógł prowadzić najtrudniejsze sprawy. Robił to znakomicie, z sukcesami, doprowadzając do rozbicia groźnych grup przestępczych i skazania ich członków; był odważny i twardy - mówił Ziobro. "Marku, byłeś wybitnym prokuratorem i przede wszystkim dobrym i ciepłym człowiekiem. Będzie nam ciebie brakować" - podsumował minister, składając kondolencje bliskim zmarłego.