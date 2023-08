Ziobro: nowe przepisy gwarantują większą niezależność prokuratorów od przyszłych ministrów sprawiedliwości

Nowe przepisy gwarantują większą niezależność prokuratorom w stosunku do przyszłych ministrów sprawiedliwości - prokuratorów generalnych, kimkolwiek by oni nie byli - mówił w piątek szef MS Zbigniew Ziobro.

Wypowiedź ministra dotyczy obszernej nowelizacji przepisów, która m.in. przekazuje część uprawnień prokuratora generalnego w ręce Prokuratora Krajowego. Rozwiązania krytykuje m.in. opozycja, oceniając je jako kolejny etap "zabetonowania" prokuratury na wypadek przegranej PiS w wyborach. W czwartek Sejm odrzucił weto Senatu wobec tej ustawy i wysłał nowelę do prezydenta.

O zarzuty dotyczące nowelizacji pytany był w piątek podczas konferencji prasowej w Kielcach minister Zbigniew Ziobro. Szef MS-prokurator generalny podkreślił, że uchwalone zmiany dotyczące prokuratury pozytywnie oceniła Komisja Europejska "w jednym z przesłanych dokumentów". "Te zmiany, które teraz Komisja Europejska pozytywnie ocenia jako krok we właściwym kierunku, służą temu aby odebrać pretekst Brukseli do kolejnych ataków na Polskę. Nikt dzisiaj nie będzie mógł powiedzieć, że Prokurator Generalny będzie zmieniał szefów prokuratur" - powiedział Ziobro.

Minister podkreślił, że po wejściu w życie uchwalonych przepisów Prokurator Generalny nie będzie mógł dowolnie zmieniać szefów prokuratur. Zaznaczył, że o tym będzie decydował Prokurator Krajowy, który - jak dodał - jest zawodowym prokuratorem. "My stworzyliśmy mechanizm, który daje większą sferę niezależności prokuraturze, ale pozostawia pewien realny wpływ i odpowiedzialność władzy wykonawczej na kierunki polityki karnej. Bo dalej jako MS-PG to ja lub mój następca będę wyznaczał kierunki zaangażowania prokuratury" - powiedział Ziobro.

Jego zdaniem te zmiany pozostawiają logikę reformy z 2016 r., przywracając prokuraturę w obszar władzy wykonawczej. "A z drugiej strony gwarantują większą niezależność prokuratorom w stosunku do przyszłych ministrów sprawiedliwości-prokuratorów generalnych kimkolwiek by nie byli i z jakichkolwiek formacji by nie pochodzili" - mówił Ziobro.

Przekazana do prezydenta nowelizacja m.in. Prawa o prokuraturze, zwiększa zakres uprawnień Prokuratora Krajowego, zawężając jednocześnie zakres uprawnień Prokuratora Generalnego. Chodzi m.in. o kwestie bezpośredniego wydawania poleceń prokuratorom podległym, a także powoływanie i odwoływanie szefów prokuratur. "Prokurator Generalny polecenia podległym prokuratorom wydaje za pośrednictwem Prokuratora Krajowego. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, z uwagi na dobro postępowania lub prawidłowość funkcjonowania prokuratury, Prokurator Krajowy może zażądać zmiany lub uchylenia skierowanego do niego polecenia" - stanowi nowela.