Ziobro o A. Holland: mówi, że Polacy wybrali nazistów, brunatną hołotę, która chce mordować uchodźców - to kompletny odlot

Jak można mówić, że Polacy wybrali nazistów, brunatną hołotę, która chce w przyszłości – jak zrozumiałem ze słów pani Holland – mordować na masową skalę uchodźców? To kompletny odlot - mówił w sobotę w radiu RMF FM minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Pani Holland kłamliwie mówi, że w Polsce rządzą faszyści. A później zagraniczne media będą to opisywać. Czy polska demokracja opiera się na tym, że Polacy wybierają faszystów? Czy w Polsce rządzą faszyści i chcą budować obozy koncentracyjne i komory gazowe - którzy będą w ten sposób mordować uchodźców? Tak mówi pani Holland" - powiedział Ziobro.

Ocenił, że są to najbardziej obraźliwe słowa, jakich można użyć mówiąc o Polakach. "To pogarda wobec Polaków. Jak można mówić, że Polacy wybrali nazistów, brunatną hołotę, która chce w przyszłości - jak zrozumiałem ze słów pani Holland - mordować na masową skalę uchodźców?" - kontynuował i dodał: "To kompletny odlot".

Stwierdził, że odpowiedzialność za słowa Agnieszki Holland dot. żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej ponosi Donald Tusk. "Jeżeli pani Holland porównuje polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej do nazistów, to Donald Tusk jest za to moralnie odpowiedzialny, bo nie protestuje, On pierwszy powinien zaprotestować. To jego koleżanka i jego wspiera w wyborach" - mówił Ziobro.

"Polscy żołnierze są nikczemnie oskarżani przez panią Holland, są porównywani do bandytów, sadystów, a nawet nazistów, którzy wywozili Żydów do obozów koncentracyjnych. Jak można nie zaprotestować wobec takich słów?" - pytał.

Ziobro wskazał, że Holland "wpisuje się w narrację Łukaszenki i Putina", atakując polskie bezpieczeństwo. "Myślę, że pani Holland chcąc żeby wygrała opozycja pod wodzą Donalda Tuska, liczy na to, że ten mur (zapora na granicy polsko-białoruskiej - PAP) zostanie zniesiony. A miliony, hordy tych islamskich, nieznanych nam +uchodźców+ wtargną do Polski i będą destabilizować nasz kraj" - powiedział.