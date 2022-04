Ziobro o słowach Terleckiego: w sytuacji, kiedy Polska jest zagrożona, należy szukać zgody

W sytuacji, kiedy Polska jest zagrożona, należy szukać zgody, a nie wywoływać konflikt tego rodzaju wypowiedziami, które nie budują zgody, a tylko ją rujnują - mówił w czwartek minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, odnosząc się do słów Ryszarda Terleckiego.

Minister sprawiedliwości zaapelował "o mądrość i rozsądek, zwłaszcza u człowieka, który ma doświadczenie życiowe" w odpowiedzi na słowa Ryszarda Terleckiego.

- W polityce, jak pokazuje historia - a pan marszałek Terlecki jest historykiem - zwłaszcza w sytuacji, kiedy Polska jest zagrożona, należy szukać zgody, a nie wywoływać konflikt tego rodzaju wypowiedziami, które nie budują zgody, a tylko ją rujnują - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Na wtorkowym posiedzeniu rządu został przedstawiony wniosek Solidarnej Polski zawierający postulat zawieszenia płacenia przez Polskę składki członkowskiej do UE.

Jak zaznaczył, "my też możemy adekwatnie odpowiadać i w Solidarnej Polskie nie brakuje takich, którzy potrafią to robić". "Ja apeluję jednak do moich koleżanek i kolegów, by nie oddawali pięknym za nadobne" - zapewnił.

Ziobro podkreślił, że "nie chciałbym w takim stylu rozmawiać". "Może udziela się panu marszałkowi Terleckiemu to, że kiedy spotyka się z przedstawicielami totalnej opozycji, sam jest obdzielany tego rodzaju epitetami. Potem stara się ten nowy, niekoniecznie wyższy standard, również wprowadzać w relacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy" - powiedział.

Minister sprawiedliwości zaapelował "o mądrość i rozsądek, zwłaszcza u człowieka, który ma doświadczenie życiowe, bo może być taki moment, że to zaszkodzi przede wszystkim Polsce, jeśli dojdzie faktycznie do eskalacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz polityk SP i minister w KPRM Michał Wójcik swoją propozycję uzasadniali kosztami, które Polska ponosi w związku z napływem uchodźców z walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

"Nie będzie żadnego zawieszenia składki do Unii Europejskiej; ten pomysł nie jest trafiony i nie został przyjęty przez Radę Ministrów" - powiedział w środę, odnosząc się do tej propozycji, rzecznik rządu Piotr Müller.

Solidarna Polska sprzeciwia się też niektórym zapisom projektu prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która pracuje nad dwoma projektami ws. SN - drugim jest zgłoszony przez PiS, za wiodący uznała projekt prezydenta. Przedstawiciele Solidarnej Polski oświadczyli, że nie mogą poprzeć tego projektu w obecnej formie z powodu proponowanego tam "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Zmiany dotyczące przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej SN są elementem oczekiwanym przez Komisję Europejską w negocjacjach w sprawie uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy, które mają być wydatkowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek rzecznik rządu pytany o prace nad rozwiązaniami dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej SN zaznaczył, że poprawki do projektu chciała lub nadal chce zgłosić m.in. Solidarna Polska. "Ale też nie może w żaden sposób wypaczyć bazowego projektu pana prezydenta, bo pamiętajmy, że na koniec to pan prezydent podpisuje lub nie podpisuje ustawy, w związku z tym to musi być robione wszystko w porozumieniu z głową państwa" - stwierdził.