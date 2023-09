Ziobro o starcie z Rzeszowa: najbliżej mojemu sercu była ziemia rzeszowska i Podkarpacie

Dostałem propozycje od naszego większego koalicjanta startu z kilku miejsc i zdecydowanie najbliżej mojemu sercu była ziemia rzeszowska i Podkarpacie – powiedział w piątek w Rzeszowie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który będzie liderem rzeszowskiej listy PiS do Sejmu.

Ziobro, w towarzystwie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła złożył w piątek, w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego.

Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, 1 września to dla Polaków data, która zawsze musi kojarzyć się z wielkim bólem, cierpieniem milionów Polaków w związku z bandycką napaścią Niemiec hitlerowskich.

Ziobro dodał, że zadaniem Polaków jest pamiętać, by kolejne pokolenia znały prawdę o historii. "Skala zakłamania historii jest niebywała i naszym obowiązkiem jest, szczególnie w takich chwilach jak 1 września, mówić prawdę. Sprzeciwiać się zalewowi kłamstwa" - podkreślił.

Ziobro zaznaczył, że Niemcy powinniśmy wypłacić rekompensatę za wojenne straty.

Minister zaznaczył, że początek wojny jest również związany z jego rodzinnymi wspomnieniami. Jak przypomniał, jego dziadek ze strony ojca, we wrześniu 1939 r. z Rzeszowa wyjeżdżał na front. "Niemieckie bombardowanie dworca w Rzeszowie skończyło się jego ciężkim okaleczeniem" - dodał.

Ziobro zaznaczył, że jego drugi dziadek też walczył we wrześniu 1939 r. w polskiej armii i został ranny. "Był potem szefem kontrwywiadu Armii Krajowej w powiecie przemyskim. Krótko mówiąc, ten dzień 1 września jest też głęboko wpisany w pamięć mojej rodziny" - mówił lider Suwerennej Polski.

Nawiązując do wyborów, powiedział, że jego losy są związane z ziemią rzeszowską bardzo głęboko. "Nie byłoby mojej świadomości patriotycznej, gdyby nie Rzeszów i Podkarpacie, więc czuję się tutaj jak u siebie" - powiedział.

"Dostałem propozycje od naszego większego koalicjanta startu z kilku miejsc z Polski i zdecydowanie najbliżej mojemu sercu była ziemia rzeszowska i Podkarpacie. Rodzina mojego ojca i matki pochodzi z Podkarpacia" - mówił. W tym kontekście wspominał również, że wakacje spędzał m.in. w Przemyślu i Czudcu.

Ziobro zapewnił, że nie "gra na swój wynik, tylko na drużynę". "Przyjechałem tutaj być liderem drużyny, a nie gwiazdorzyć" - dodał.

Pytany, dlaczego Suwerenna Polska ma tylko jedną "jedynkę" na listach do Sejmu, Ziobro odpowiedział, że tak było również w poprzednich wyborach. "Jesteśmy zadowoleni z tych propozycji, jakie zostały wynegocjowane" - powiedział.

Polityk zapewnił, że jeśli wyborcy wybiorą go do Sejmu, to "na pewno będzie zdecydowanie walczył o ich interesy i sprawy, by Podkarpacie rozwijało się".

Na koniec był pytany czy przyjmie zaproszenie szefa podkarpackich struktur PO Zdzisława Gawlika do debaty. Ziobro odpowiedział jedynie, że "nie wie, kto to jest".

Minister zapowiedział, że w sobotę w Rzeszowie ma być zaprezentowana pełna lista kandydatów PiS do Sejmu z okręgu rzeszowskiego.

