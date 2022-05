Ziobro o zdarzeniu przy ul. Nowy Świat, w którym zginął mężczyzna: postępowanie objęte nadzorem PK

Wydałem polecenie objęcia nadzorem prowadzenia postępowania dotyczącego sprawy na Nowym Świecie w Warszawie przez doświadczonych prokuratorów Prokuratury Krajowej - powiedział w sobotę szef MS, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się do zdarzenia, w którym zginął mężczyzna.

W czwartek komisarz Marcin Żurawski z Komendy Rejonowej Policji Warszawa przekazał, że policjanci z warszawskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie dotyczące zabójstwa, do którego doszło w ubiegłą niedzielę w stolicy przy ul. Nowy Świat. O sprawę był pytany w sobotę w internetowej części wywiadu w RMF FM szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Po pierwsze jako prokurator generalny wydałem polecenie, aby ta sprawa została przeniesiona do prokuratury okręgowej. Został powołany zespół prokuratorów. Wydałem polecenie objęcia nadzorem prowadzenia tego postępowania przez bardzo doświadczonych prokuratorów prokuratury krajowej" - poinformował Ziobro.

Dodał, że policja wykonuje bardzo intensywnie czynności dowodowe. "Jest też bardzo dobry zespół policjantów zaangażowanych w tą sprawę. Wiele dowodów zostało zgromadzonych" - podkreślił. Przekazał, że również monitoring jest przedmiotem prac organów ścigania.

"Na ten moment mogę (...) powiedzieć, że wszystkie informacje, jakie posiadamy wskazują, że sprawcami byli obcokrajowcy" - powiedział szef MZ. Po czym zastrzegł: "Oczywiście ta sytuacja może się zmienić, bo postępowanie jest dynamicznie". "Mamy bardzo bogaty materiał dowodowy zgromadzony już na tym etapie. Jestem przekonany, że jest kwestią czasu, kiedy sprawcy zostaną ustaleni" - zapewnił Ziobro.

Do zdarzenia doszło około godz. 4 w ubiegłą niedzielę w rejonie skrzyżowania ul. Foksal i Nowego Światu. W bramie przy Nowym Świecie 28 jeszcze po południu w niedzielę widoczne były ślady krwi, które prowadziły do pobliskiego sklepu z alkoholem. To najprawdopodobniej pracownicy sklepu zadzwonili pod numer alarmowy i wezwali pomoc.

Komisarz Marcin Żurawski poinformował w czwartek PAP, że policjanci ze śródmiejskiego prowadzą postępowanie dotyczące zabójstwa, do którego doszło 8 maja na ul. Nowy Świat 28 w Warszawie. "Wizerunek uczestnika zdarzenia zarejestrowała kamera. Mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami, z widocznym zarostem tego dnia był ubrany w spodnie koloru czarnego, bluzę koloru czarnego z dwoma paskami koloru białego wzdłuż rękawów oraz buty koloru czarnego" - tłumaczył policjant.

Wskazał, że na stronie śródmiejskiej policji opublikowane zostały zdjęcia z wizerunkiem mężczyzny. Zdjęcia można zobaczyć pod adresem: http://srodmiescie.policja.waw.pl.