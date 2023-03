Ziobro: pismo przewodniczącej KRS po wyroku sądu ws. zakłócania mszy to obrona honoru polskiego sądownictwa

Zachowanie przewodniczącej KRS, czyli napisanie listu do sądu w Poznaniu po uniewinniającym wyroku dot. zakłócania mszy, to była obrona honoru polskiego sądownictwa - ocenił w czwartek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W poniedziałek Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda uniewinnił nieprawomocnie 32 osoby, które w październiku 2020 r. podczas mszy w poznańskiej katedrze wyszły przed ołtarz z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji. Do tego wydarzenia doszło po wyroku Trybunał Konstytucyjny zaostrzającego przepisy antyaborcyjne. Sędzia Joanna Knobel przypomniała w uzasadnieniu wyroku, że orzeczenie TK wywołało falę protestów w całym kraju. Jak wskazała - odbyły się one w kilkuset miastach i "były to największe demonstracje w Polsce, od czasu przemian ustrojowych w 1989 roku, a w ocenie niektórych komentatorów - najliczniejsze protesty uliczne w historii Polski".

Jak podały media, po uniewinniającym wyroku sądu w Poznaniu, przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka wystosowała pismo do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Szefowa KRS - jak informują media - zwróciła się w nim o przeszkolenie z prawa konstytucyjnego sędzi Joanny Knobel, która uniewinniła aktywistów oskarżonych o przerwanie mszy.

O sprawę pisma szefowej KRS pytany był minister sprawiedliwości na czwartkowej konferencji prasowej.

Ziobro odparł, że "jest kompetencją KRS, by zwracać uwagę na pewne problemy związane też z linią orzecznictwa, która może uchybiać podstawowym zasadom polskiego prawa i praworządności, m.in. zawartym w konstytucji i w traktatach międzynarodowych, które zobowiązują Polskę do tego, żeby chronić wolność religijną wszystkich, niezależnie czy dotyczy to wyznawców islamu, judaizmy czy chrześcijan".

Szef MS mówił, że niezależnie od wyznania wejście do świątyni i "robienie tam awantury" w czasie nabożeństwa powinno być piętnowane.

"To była obrona honoru polskiego sądownictwa, zachowanie pani prezes KRS-u w tej sprawie" - ocenił Ziobro.

Proces przed poznańskim sądem dotyczył wydarzeń z października 2020 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Po ogłoszeniu wyroku w wielu polskich miastach odbywały się demonstracje przeciwko decyzji TK.

Kilka dni po ogłoszeniu wyroku TK w trakcie mszy w poznańskiej katedrze grupa ok. 30 osób stanęła przed ołtarzem z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji; msza została przerwana. Uczestnicy wiecu wyszli przed ołtarz po zakończeniu odczytywania Ewangelii. Skandowali: "mamy dość!". Trzymali transparenty m.in. z hasłami: "katoliczki też potrzebują aborcji", "katoliczko nie jesteś sama" oraz o treściach antyklerykalnych. Rozrzucili ulotki i zaczęli klaskać.

Obecnie aborcja jest dopuszczalna w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).