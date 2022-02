Ziobro: po wyroku TSUE zwracam się do prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej

Zwracamy się z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Gabinetowej, aby odbyć dyskusję nad nową sytuacją, która rysuje się w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego mechanizmu warunkowości - poinformował w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W środę Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. "Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa" - uznali sędziowie TSUE.

Ziobro podkreślił w piątek na konferencji prasowej w MS, że Rada Gabinetowa jest "taką nadzwyczajną instytucją przewidzianą do spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesów państwa". "Wydaje się, że w sprawie, w której zdecydowaliśmy się skierować prośbę do pana prezydenta o zwołanie Rady Gabinetowej, zachodzą właśnie takie przesłanki co do potrzeby wspólnej dyskusji organów władzy wykonawczej - szeroko ujmując - nad nową sytuacją, która rysuje się w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE" - mówił minister.

Według niego, TSUE "niejako usiłował zalegalizować tzw. rozporządzenie o warunkowości, które w sposób oczywisty z naruszeniem, złamaniem obowiązujących traktatów wprowadza nowe procedury prawne pozwalające Komisji Europejskiej na bardzo daleko idącą ingerencję w sprawy wewnętrzne państw członkowskich UE".

Jak ocenił szef MS i lider Solidarnej Polski, mechanizm warunkowości ma też pozwolić KE na "stosowanie elementów przymusu, bardzo daleko posuniętych gróźb i szantażu ekonomicznego, który wpływa na procesy demokratyczne w państwach członkowskich".

Ziobro poinformował, że podczas Rady Gabinetowej chciałby omówić w sposób szczególny pięć punktów. Wśród tematów do poruszenia wymienił m.in. prezydencki projekt nowelizacji ustawy o SN, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Propozycja ta została wniesiona do Sejmu przez prezydenta na początku lutego. "Nie kto inny, ale prezydent zdecydował się wystąpić z ustawą korygującą własną ustawę o SN. Złożył w tej sprawie z tym projektem ustawy wizytę w Brukseli, spotykał się z panią Ursulą von der Leyen (szefową Komisji Europejskiej - red.)" - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że chciałby też porozmawiać z prezydentem o kwestii "żądań Komisji Europejskiej i gróźb niewypłacania środków europejskich należnych Polsce, jeżeli chodzi o prymat polskiej konstytucji i nadrzędność nad traktatami europejskimi". Jako trzeci temat do rozmów wymienił "sytuację i zagrożenia dla polskich samorządów wynikających z tego orzeczenia (TSUE) i tego rozporządzenia (o warunkowości)".

Kolejną sprawą, którą lider Solidarnej Polski chciałby poruszyć podczas posiedzenia Rady Gabinetowej, jest polityka klimatyczna UE. Ziobro przypomniał, że w Komisji Europejskiej powstał projekt "Fit for 55", który podwyższa cel redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii na 2030 rok z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 roku.

Ziobro zadeklarował, że popiera ochronę klimatu, jednak niepokoją go szacowane koszty ewentualnego wdrożenia "Fit for 55". "Zdaniem ekspertów z Banku PKO SA, którzy przygotowali raport, koszty tego przedsięwzięcia, które chce nałożyć na Polskę i na Polaków pan (wiceszef KE Frans) Timmermans, mają wynosić 2 biliony 400 miliardów złotych" - dodał szef MS. Przestrzegał, że realizacja programu spowoduje wzrost cen energii i w sposób negatywny przełoży się na rozwój gospodarczy Polski.

Również wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł uzasadniał w piątek konieczność zwołania Rady Gabinetowej. "To pan prezydent jest najwyższym przedstawicielem Polski. To pan prezydent stoi na straży suwerenności i przestrzegania polskiej konstytucji. Tymczasem mechanizm warunkowości jest narzędziem bezprawnego szantażu demokratycznych i suwerennych państw. Dlatego w obronie konstytucji, suwerenności i naszej demokracji Rada Gabinetowa jest konieczna" - mówił Warchoł.

Polska Agencja Prasowa zapytała o wniosek Ziobry ws. zwołania Rady Gabinetowej szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota. Prezydencki minister odparł, że nie wie, czy taki wniosek już wpłynął. "Kiedy wpłynie, będzie oczywiście analizowany" - dodał.

Ziobro, komentując w środę orzeczenie TSUE ws. skarg Polski i Węgier, ocenił, że jest to dowód na "bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego", który - jak mówił - w 2020 roku na szczycie w Brukseli wyraził akceptację dla wprowadzenia mechanizmu warunkowości. Zdaniem Ziobry rozporządzenie w tej sprawie służy do tego, żeby "wywierać presję poprzez ekonomiczny szantaż na Polskę".

Na wypowiedź lidera Solidarnej Polski zareagował w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ocenił, iż orzeczenie TSUE "może być przedmiotem dyskusji, na przykład wewnątrz naszej koalicji, rządu", jednak - jak dodał - jest "zawiedziony" tym, że takie oświadczenia, jak Ziobry, padają publicznie. "To naszej wspólnej sprawie nie służy" - podkreślił szef PiS.

Premier Morawiecki uznał natomiast orzeczenie TSUE za przejaw "bardzo niepokojącego i bardzo groźnego procesu poszerzania kompetencji" instytucji UE. "To jeden z bardzo wielu wyroków, który dopisuje rozdział do tej księgi poszerzania kompetencji" - dodał szef polskiego rządu.