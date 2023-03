Ziobro po zatrzymaniach ws. stołecznego MPO: prokuratura będzie wyjaśniać sprawę do samego dna

Prokuratura rzetelnie wyjaśnia tę sprawę i wyjaśniać ją będzie do samego dna - powiedział w środę minister sprawiedliwości-Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pytany o śledztwo dotyczące podejrzeń korupcji w związku z zamówieniami stołecznego MPO.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W tej sprawie zatrzymany został m.in. i na mocy decyzji sądu trafił do aresztu sekretarz m.st. Warszawy, a wcześniej minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński.

"Dramat polega na tym, że jeśli politycy chcą wymuszać łapówki w zamian za ustawione przetargi - a takie jest uzasadnione podejrzenie skoro sąd stosuje tymczasowe aresztowanie, to ocenia, że zgromadzony materiał jest poważny - to ktoś musi ponieść koszty tych łapówek, ci, którzy za te śmieci muszą płacić" - powiedział Ziobro w TVP Info.

Jak dodał skoro doszło do porozumienia korupcyjnego, to wówczas przedsiębiorcy nie musieli się starać, aby składać najlepsze oferty, bo "mieli coś zagwarantowane w zamian za korzyści, które miały trafiać do kieszeni polityków". "A miały trafiać, jak wynika z ustaleń, w torebkach. Co prawda tym razem nie w plastikowych i nie z +Biedronki+, ale w torbach do wina i drogich alkoholi. Łącznie miało zostać przekazane blisko 5 mln zł. Bardzo smutny proceder, bo korupcja zawsze uderza w interesy zwykłych ludzi" - powiedział Ziobro. Jak zapewnił "dlatego prokuratura wyjaśnia tę sprawę i będzie ją wyjaśniać do samego dna".

"Oczywiście o winie ostatecznie będzie decydował sąd, ale materiał dowodowy jest bardzo mocny. Są liczne wyjaśnienia podejrzanych, które w szczegółach opisują cały proceder, są dokumenty, które potwierdzają te materiały i są też inne dowody, o których nie mogę mówić z racji ich charakteru, ale dodatkowo bardzo wzmocniły całość zgromadzonego materiału" - powiedział Ziobro.

Karpiński, który wyraził zgodę na podawanie swojego nazwiska, został w poniedziałek zatrzymany na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach w śledztwie dotyczącym m.in. korupcji i powoływania się na wpływy. "Prokurator przedstawił Włodzimierzowi K. popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w tym Rafałem B. zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 procent wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych" - informowała Prokuratura Krajowa.

Według śledczych wartość zamówień wyniosła prawie 600 milionów złotych, a zarzuty obejmują przyjęcie przez Włodzimierza Karpińskiego prawie 5 milionów złotych łapówki. Na początku lutego m.in. podobny zarzut w tym samym śledztwie usłyszał już b. wiceminister skarbu Rafał Baniak (on również zgadza się na podawanie nazwiska - PAP). W tej sprawie łącznie podejrzanych jest 14 osób.

Decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód we wtorek późnym wieczorem sekretarz m.st. Warszawy, b. prezes miejskiej spółki MPO i b. minister skarbu w rządzie PO, trafi na 90 dni do aresztu. Za zarzucany mu czyn może grozić do 12 lat więzienia.

Pełnomocnik podejrzanego mec. Michał Królikowski powiedział, że decyzję sądu przyjął "ze smutkiem i rozczarowaniem". Zapowiedział złożenie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Przypomniał, że Karpiński nie przyznaje się do winy.