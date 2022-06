Ziobro: podpisuję się pod słowami prezesa PiS, że w Polsce sądy działają fatalnie

W pełni podpisuję się pod słowami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że w Polsce sądy działają nie źle, tylko fatalnie źle - oświadczył we wtorek minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

"W Polsce sądy działają nie źle, tylko fatalnie źle. Jeśli w Polsce można mówić o niepraworządności, to źródłem jest właśnie to. Źródłem jest doktryna Neumanna, ona doskonale opisuje realny stan naszych sądów" - ocenił w wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński nawiązując do dawnej, nagranej wypowiedzi polityka PO Sławomira Neumanna.

O tę opinię prezesa PiS był pytany na wtorkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dziennikarze dopytywali, czy minister czuje się za to odpowiedzialny, czy raczej - jego zdaniem - odpowiedzialny powinien się czuć premier Mateusz Morawiecki, bo - jak sugerował minister - nie dawał zielonego światła dla reformy w sądownictwie.

"Ja w pełni podpisuję się pod tymi słowami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ja uważam dokładnie to samo" - oświadczył Ziobro. "Dodam jeszcze, że te sądy fatalnie źle były oceniane przez większość Polaków na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci" - powiedział. "Dlatego podjęliśmy wysiłek wielkiej reformy, która uderzała w liczne interesy korporacji sędziowskiej, tej, która urosła w liczne wpływy, też wpływy polityczne, i spotkała się z tak ogromnym uporem, też i polskiej totalnej opozycji, która przy wykorzystaniu Brukseli zablokowała ten proces" - wyjaśnił.

Jak dodał, to, co w związku z tym było elementem sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy wokół tej reformy, związane było tak naprawdę z naszymi relacjami z Unią Europejską. Ziobro zaznaczył, że Solidarna Polska nie była gotowa "tych zmian pod życzenie i zgodnie z podaniami Komisji Europejskiej przygotowywać".

"I jest drugi rozdział tej książki, która dzieje się teraz, to jest rozdział pisany przez pana prezydenta z kolei, mianowicie ustawy o Sądzie Najwyższym, ale też i o sądach powszechnych" - wskazał szef MS. "Ta ustawa (nowelizacja ustawy o SN - PAP) też jest wprowadzana nie po to, jak sam pan prezydent mówił, by usprawnić, przyspieszyć i ułatwić funkcjonowanie polskiego sadownictwa, ale po to, by Unia Europejska dała nam pieniądze w ramach KPO" - powiedział.

1 czerwca Komisja Europejska po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki.

Komisja Europejska jako warunek akceptacji KPO postawiła m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowelizacja ustawy o SN, wprowadzająca m.in. to rozwiązanie, została niedawno uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta; wejdzie w życie 15 lipca.