Ziobro: Poprawki w ustawie o Sądzie Najwyższym pod dyktando KE naruszają konstytucję

Zagłosujemy przeciw ewentualnym poprawkom Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - zapowiedział minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Dodał, że SP jest też przeciwko tzw. ustawie wiatrakowej.

Wszelkie zmiany pod dyktando i presją Komisji Europejskiej są naruszeniem elementarnych wartości polskiej konstytucji, naruszeniem polskiej suwerenności - powiedział Zbigniew Ziobro w Polsat News.



Trudno oczekiwać byśmy popierali propozycje opozycji, która chce jeszcze bardziej chce podlizać się komisarzom brukselskim. Tak odrzucimy poprawki - zaznaczył.

Poinformował też, że posłowie Solidarnej Polski będą przeciw ustawie wiatrakowej, będącej częścią uzgodnionych z Komisją Europejską tzw. kamieni milowych.

Ziobro: Zmiany pod dyktando KE są naruszeniem polskiej konstytucji

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był pytany w Polsat News, czy jeśli Senat wprowadzi poprawki do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, Solidarna Polska pomoże je PiS odrzucić w Sejmie, czy raczej je poprze, by w ten sposób sprowokować prezydenta do weta wobec ustawy.

"Uważamy, że wszelkie zmiany pod dyktando i presją Komisji Europejskiej są naruszeniem elementarnych wartości polskiej konstytucji, naruszeniem polskiej suwerenności, trudno oczekiwać byśmy popierali propozycje opozycji, która chce jeszcze bardziej chce podlizać się komisarzom brukselskim" - odpowiedział Ziobro. Dopytywany, czy zatem odrzucą poprawki, odpowiedział: "Tak odrzucimy".

Minister był też pytany o swój list do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie noweli ustawy o SN. Ziobro tłumaczył, że list jest apelem o zainicjowanie dyskusji m.in. na temat opłacalności pozyskiwania środków z KPO, których pozyskaniem tłumaczona jest nowelizacja ustawy o SN. "Proszę pana prezydenta, aby zechciał rozważyć jako strażnik konstytucji i główny strażnik polskiej suwerenności wywołanie dyskusji na temat KPO" - podkreślił szef MS.

Jak dodał, chodziłoby np. o spotkania ekspertów, żeby wyjaśnić, iż "KPO to jest tak naprawdę ukryty dług, ukryty kredyt".

Posłowie Solidarnej Polski będą przeciw ustawie wiatrakowej

Ziobro poinformował też, że posłowie Solidarnej Polski będą przeciw ustawie wiatrakowej, będącej częścią uzgodnionych z Komisją Europejską tzw. kamieni milowych. "Gdyby wiatraki były rozwiązaniem problemów energetycznych w Europie, to Niemcy czy Holandia powinny mieć teraz najtańszy prąd. A mają najwięcej wiatraków, a tego prądu im brakuje" - wskazał. "Oczekujemy informacji i dyskusji, na dzień dzisiejszy jesteśmy przeciw" - dodał.

Pytany o stosunek SP do nowelizacji Kodeksu wyborczego zapewnił, że "Solidarna Polska jest za tymi zmianami". "Jesteśmy gotowi wprowadzić tam pewne poprawki, jest powołany zespół, dyskutujemy, tu nie ma między nami (z PiS) kontrowersji" - zaznaczył minister sprawiedliwości.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Według jej autorów ma ona wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Posłowie Solidarnej Polski głosowali przeciw ustawie. Trafi ona teraz do prac w Senacie. W piątkowym głosowaniu żadna z 14 poprawek opozycji nie uzyskała poparcia, ale mimo to zdecydowana większość opozycji wstrzymała się od głosu, umożliwiając przyjęcie ustawy. Analogiczne do sejmowych poprawki, według zapowiedzi polityków opozycji, mają być zgłoszone w Senacie.

Projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie w połowie grudnia ubiegłego roku. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.

Projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Rządowy projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynął do Sejmu w połowie lipca br. 13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu nowelizacji. Wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań umożliwiających partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej.

Swoje projekty zmian w tzw. ustawie wiatrakowej złożyły też kluby: KO, Lewicy i KP-PSL. Kluby proponują m.in. zlikwidowanie zasady 10H na rzecz wyznaczenia, że elektrownie wiatrowe mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 500 m od budynków mieszkalnych

Z informacji na stronie Sejmu wynika, że projekty nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, w tym rządowy, zostały 13 stycznia skierowane do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w poniedziałek, że tzw. ustawa wiatrakowa będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu.