Ziobro: posłanka Anna Siarkowska weszła w skład Solidarnej Polski

Solidarna Polska się rozwija, w poczet członków SP w polskim parlamencie weszła posłanka Anna Maria Siarkowska - poinformował w czwartek minister sprawiedliwości i lider tego ugrupowania Zbigniew Ziobro. Jak dodał posłanka jest 20. parlamentarzystą SP.

Ziobro podkreślił, że Siarkowska to doświadczona parlamentarzystka. "Poza tym, że jest cenionym i szanowanym posłem swego okręgu, poza tym, że podziela system wartości, który leży u podstaw Solidarnej Polski, odwołując się do dziedzictwa chrześcijańskiego i naszego spojrzenia na miejsce Polski w Europie, oprócz tego, że wnosi wielką pasję w walce o sferę wolności i praw człowieka, to jest 20. parlamentarzystą SP" - powiedział minister podczas konferencji prasowej w Sejmie.

"Rozmawiamy też z innymi parlamentarzystami, którzy wstępnie deklarują chęć przystąpienia do SP, więc być może to nie jest ostatnia taka konferencją z tą dobrą nowiną i dobrą informacją. W dalszej perspektywie mogą być też pewnie inne okazje" - dodał Ziobro.

Wskazał, że posłanka jest wzmocnieniem jego ugrupowania, bo dotąd "żaden z naszych parlamentarzystów sferą wojska i obronności się nie zajmował".

Siarkowska została wybrana do Sejmu obecnej kadencji w okręgu siedleckim, należy do klubu PiS.