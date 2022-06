Ziobro: Solidarna Polska gotowa wziąć odpowiedzialność za rozwój polskiej energetyki węglowej

Polska energetyka powinna być oparta na krajowych złożach węgla; Solidarna Polska gotowa jest wziąć w rządzie odpowiedzialność za rozwój polskiej energetyki węglowej - oświadczył w poniedziałek w Białymstoku lider tego ugrupowania, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro mówił na konferencji prasowej, że Solidarna Polska od kilku lat sprzeciwia się - jak to ujął - "forsowanemu przez UE programowi likwidacji polskiego węgla i likwidacji polskiej energetyki węglowej".

"To przed czym przestrzegaliśmy, to co mówiliśmy, w sensie zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa, dla indywidualnych gospodarstw domowych, poprzez wzrost cen energii, dzieje się na naszych oczach" - powiedział Ziobro.

Odnosząc się do rządowego programu wsparcia rodzin, które ogrzewają swoje domy węglem Ziobro zauważył, że problem jest szerszy. "Chodzi o to, żeby w Polsce nie zabrakło energii elektrycznej i ciepła. Skoro Niemcy sygnalizują, że mogą sobie nie poradzić i niemiecki wicepremier wzywa Niemców do oszczędności gazu i ograniczenia zużycia gazu, to my musimy tym bardziej przygotować się na złe scenariusze związane z działaniem Putina" - podkreślił szef resortu sprawiedliwości.

Ziobro zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu rządu ponowi "jako pilny wniosek o podjęcie poważnej debaty na temat stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski, inwestycji w energetykę węglową i polskie kopalnie".

"Nie godzimy się jako SP, żeby nasz kraj musiał sprowadzać drogi węgiel z Kolumbii, w sytuacji gdy jesteśmy państwem, które posiada największe potwierdzone złoża węgla kamiennego w Europie i moglibyśmy go łatwo wydobywać" - zauważył. Według szefa MS to korzystne nie tylko dla rynku krajowego, ale też opłacalne eksportowo.

Jak dodał, Solidarna Polska "jest gotowa" wziąć w rządzie odpowiedzialność za rozwój polskiej energetyki węglowej. "Za wielkie inwestycje, jakie powinny być związane z działaniem polskiego rządu, aby Polacy czuli się bezpiecznie, jeśli chodzi o dostęp do energii pochodzącej z węgla. Ale żeby też Polska mogła korzystać z szans eksportu polskiego węgla i zarabiać krocie, gigantyczne pieniądze, te inwestycje potrzebne są już tu i teraz, nie możemy czekać" - oświadczył minister.

Według niego, krajowa energetyka powinna być oparta węglu, który jest "polskim złotem". "Możemy mieć bardzo tani prąd, bardzo tanią energię i możemy być mocarstwem, jeśli chodzi o eksport węgla na świecie" - powiedział szef MS. "Dzisiaj Europa jest w głębokim kryzysie energetycznym, którego skutki możemy zobaczyć dopiero w okresie grzewczym, czyli jesienno-zimowym" - dodał Ziobro.