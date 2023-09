Ziobro: to Kijów i Bruksela konfliktują się z nami, chcąc narzucić nam zniszczenie polskiej wsi

To Kijów i Bruksela konfliktują się z nami, chcąc narzucić nam zniszczenie i zabicie polskiej wsi. Nigdy się na to nie zgodzimy. Może zgodzić się na to Tusk, ale nie my - powiedział w sobotę w radiu RMF FM minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro na antenie radia RMF FM pytany był o to, czy decyzja o wprowadzeniu przez Polskę jednostronnego zakazu wwozu ukraińskiego zboża nie skonfliktuje naszego kraju z Ukrainą i Unią Europejską. "Przyjaciółka Donalda Tuska podjęła decyzję niekorzystną dla Polski i polskich rolników, która prowadziła do tego, że upadłyby setki tysięcy gospodarstw rolnych" - powiedział.

Ziobro wskazał, że gdyby Polska nie wprowadziła zakazu, wielu "uczciwych, ciężko pracujących ludzi, którzy mają rodziny i dzieci" byłoby zmuszonych żyć z zasiłków. "Zostaliby zniszczeni. W konsekwencji zniszczone zostałoby również polskie bezpieczeństwo żywnościowe, bo w wypadku wojny, jakiegoś konfliktu, czy COVID-u ci ludzie dają nam jeść" - mówił.

Ocenił, że to Kijów i Bruksela wchodzą w konflikt z Polską. "To oni konfliktują się z nami, chcą nam narzucić zniszczenie i zabicie polskiej wsi, a doskonale wiedzą, że do tego by to doprowadziło. Nigdy się na to nie zgodzimy. Na to może zgodzić się Tusk, ale nie my" - podkreślił.

Zaznaczył, że trzeba wprowadzić rozróżnienie między wsparciem, które Polska okazuje Ukrainie w kontekście wojny a obroną polskiego rolnictwa. "W tej sprawie musimy prowadzić twarda politykę. Jesteśmy Polakami i musimy bronić Polaków" - podsumował Ziobro.