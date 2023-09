Ziobro: to nieprawda, że prokuratura planuje zatrzymanie syna prezesa NIK

To nieprawda, że prokuratura planuje zatrzymanie syna prezesa NIK Mariana Banasia - oświadczył w sobotę w radiu RMF FM minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro odniósł się w ten sposób do słów prezesa NIK Mariana Banasia, który w czwartek w radiu RMF FM powiedział, że otrzymał wiarygodne informacje, iż "w najbliższym czasie - przed albo po marszu organizowanym 1 października przez Platformę Obywatelską - jest przygotowany plan aresztowania mojego syna czy również synowej, jak również niektórych pracowników NIK, żeby mnie zastraszyć".

"Spytałem się czy to prawda i dowiedziałem się, że to nieprawda" - powiedział Ziobro. "To jest kompletnie wymyślona historia. Chyba pierwszy bym wiedział o czymś takim" - dodał minister.

Jak stwierdził Ziobro, syn Mariana Banasia startuje w wyborach i "ma interes, aby tworzyć tego rodzaju nastrój". "Tworzenie takiej atmosfery sensacji zwraca uwagę. Polityka jest też formą przykuwania uwagi do osób, które startują. Dlatego Marian Banaś tak powiedział" - podkreślił Ziobro.

Syn Mariana Banasia Jakub startuje w wyborach do Sejmu z list Konfederacji.