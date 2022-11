Ziobro: traktuję poważnie oświadczenie ministra Szynkowskiego vel Sęka ws. rozmów z KE

Traktuję poważnie oświadczenia polskiego ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie Szymona Szynkowskiego vel Sęka, że nie zamierza godzić się na kolejne ustępstwa wobec Komisji Europejskiej - podkreślił minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk w środę w Brukseli spotyka się z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie KPO. Jak zapowiadał "w kwestiach dotyczących naszej suwerenności jest oczywiste, że nie odstąpimy od zachowania pryncypiów". "One pozostają niezmienne i absolutnie o żadnych ustępstwach nie ma mowy" - podkreślił minister.

Dodał jednocześnie, że "tam, gdzie są kwestie bardziej szczegółowe, dotyczące doprecyzowania niektórych elementów czy też ich wyjaśnienia, to oczywiście jesteśmy elastyczni i gotowi do dialogu, ale to w żaden sposób nie może naruszyć istoty sprawy i naszych programowych fundamentów".

Ziobro do słów Szynkowskiego vel Sęka odniósł się w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie. "Skoro minister ds. europejskich stwierdził w publicznym oświadczeniu, że nie zamierza godzić się na kolejne ustępstwa, bo wcześniejsze ustępstwa nie przyniosły żadnego efektu mimo obietnic KE, która za każdym razem oszukała i nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, to traktuję to oświadczenie jako zapowiedź rozsądnej polityki" - powiedział.

Szef MS zastrzegł, że "elastyczność", o której mówił Szynkowski vel Sęk rozumie "jako brak jakichkolwiek ustępstw, które dotyczą spraw zasadniczych". "Nam chodzi o sprawy zasadnicze i jesteśmy racjonalni w polityce. Polityka, to sztuka wychodzenia z trudnych sytuacji, w których Polska znalazła się na skutek zgody premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 r. na uzbrojenie KE w nowe, nieznane wcześniej w systemie prawnym narzędzia, czyli blokowanie funduszy" - mówił lider Solidarnej Polski.

Dodał, że jego ugrupowanie ostrzegało wówczas, że "tak to się skończy". "Premier Morawiecki miał na ten temat inne zdanie. Czas rozstrzygnął, kto w tej sprawie miał rację" - powiedział Ziobro.

"UE nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie bez budżetu. W sytuacji, gdy Polska będzie w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, a obóz Zjednoczonej Prawicy zastosuje realnie weto, będzie mógł zastosować, to z całą pewnością wszystkie środki (...) dostaniemy co do centa, z odsetkami" - ocenił szef MS.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną jest ważnym krokiem, jednak "nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".