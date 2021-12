Ziobro: w sprawie reformy Sądu Najwyższego trwają rozmowy z Pałacem Prezydenckim

W sprawie reformy Sądu Najwyższego trwają rozmowy z Pałacem Prezydenckim, a resort sprawiedliwości czeka na odpowiedź - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wyraził nadzieję, że prezydent "zachowa się tak, jak wymaga tego litera polskiej konstytucji i polska racja stanu".

Minister sprawiedliwości na środowej konferencji prasowej był pytany o zapowiadaną reformę Sądu Najwyższego, w której zawiera się m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Projekt w tej sprawie miał powstać już kilka miesięcy temu. Ziobro odpowiedział, że "trwają w tej sprawie rozmowy z Pałacem Prezydenckim" i resort czeka na odpowiedź z tej strony.

Zaznaczył, że w kontekście ostatnich działań Komisji Europejskiej prezydent stoi przed wielkim wyzwaniem. "Bo tu nie chodzi już tylko o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Polaków, nie chodzi tylko o kwestie zakończenia rebelii prawnej części sędziów, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo polskiemu prawu i polskiej konstytucji. Tutaj chodzi też o pewne działania agresywne wobec Polski, którym w pierwszej kolejności powinien stawić czoło człowiek stojący na czele urzędu prezydenta RP, bo to on jest piastunem polskiej suwerenności, on reprezentuje jako prezydent Polski państwo na zewnątrz" - podkreślił Ziobro.

"I z całą pewnością w interesie polskiego państwa, polskiej suwerenności tak jak ja to rozumiem, jest spowodowanie, aby polskie sądy podlegały polskiej konstytucji, aby Polscy sędziowie, w tym sędziowie SN, dawali przykład szacunku dla polskiej konstytucji" - mówił minister.

Jak ocenił, "jeśli zgodzimy się na taką rzecz, że można sobie konstytucję zlekceważyć, że sędziowie SN mogą sobie lekko podchodzić do prawa, do ustaw, konstytucji, że mogą je wręcz ostentacyjnie łamać, że mogą być bezkarni, to to jest wielka odpowiedzialność wszystkich, ale w tej szczególnej sytuacji międzynarodowej wielka odpowiedzialność pana prezydenta".

"Rozumiem, że pan prezydent z tego powodu tak się zastanawia. Jestem przekonany o jego dobrej woli w poczuciu odpowiedzialności, jestem przekonany, że wspólnie podejmiemy najlepsze dla Polski decyzje tak, by Polska była krajem suwerennym" - oświadczył minister.

"Chodzi o to, by nikt nam nie mieszał w porządku prawnym i nie pozwalał, czy zachęcał do anarchii w polskim systemie prawnym. Nie powodował tego, że Polacy nie będą mieli elementarnego poczucia bezpieczeństwa prawnego i że nie będą wyroki uchylane tylko dlatego, że inni sędziowie powołani z udziałem pana prezydenta, czyli 1,5 tys., wydawali na tym etapie rozstrzygnięcia w todze w z orłem w koronie i byli postrzegani jako sąd przez Polaków" - podkreślił szef MS.

"A dziś niektórzy w SN i nieliczna garstka w sądach powszechnych chce tym Polakom, którzy te wyroki usłyszeli - a są to już wyroki idące w miliony - że to nie były wyroki, bo to nie byli sędziowie tylko przebierańcy" - powiedział minister.

Wyraził nadzieję, że prezydent mając na uwadze majestat i suwerenność polskiego państwa "zachowa się tak, jak wymaga tego litera polskiej konstytucji i polska racja stanu".

W końcu listopada br. z resortu sprawiedliwości do KPRM zostały przesłane projekty nowego Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy zawierającej przepisy wprowadzające nowe u.s.p. Projekty te mają wprowadzić reformę sądów powszechnych.

Jednocześnie w końcu listopada wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówił, że jest "gotowy projekt reorganizacji SN, żeby uporządkować chaos, który jest wynikiem rebelii sędziowskiej". "Trwają konsultacje polityczne, czy będzie on projektem całej Zjednoczonej Prawicy" - informował.

W sierpniu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarną SN w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i "w ten sposób zniknie przedmiot sporu" z UE. W połowie października w wywiadzie dla RMF FM Kaczyński mówiąc o reformie sądownictwa stwierdził, że Sąd Najwyższy będzie niewielki, jego zadaniem będzie porządkowanie orzecznictwa, a kasacje będą w dużych sądach regionalnych.