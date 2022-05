Ziobro: wiceminister Kaleta spotka się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta ws. noweli o SN

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w moim imieniu spotka się w środę z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta ws. projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

W środę na konferencji prasowej kierownictwo resortu sprawiedliwości przedstawiali stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ziobro został zapytany, z kim Solidarna Polska rozmawia ws. swoich wątpliwości dotyczących procedowanej ustawy. Podkreślił, że jego formacja podchodzi do sprawy zmian odpowiedzialnie. "Wyrazem tego jest nasza gotowość do rozmów merytorycznych, w oparciu o konkretne propozycje, które przygotowaliśmy w komisji (sprawiedliwości i praw człowieka)" - powiedział.

"Pan minister Kaleta jest umówiony, w moim imieniu, z Kancelarią pana prezydenta i będzie za chwilę prowadził te rozmowy" - poinformował szef resortu sprawiedliwości.

Polityk odniósł się także do zarzutów, jakoby Solidarna Polska nie chciałaby likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN i czyniła z tego faktu problem. "Problem Izby Dyscyplinarny nie jest problemem, który my stawiamy na porządku dziennym" - odparł. "Ten problem jest również rozwiązany w projekcie, który przedłożyła Solidarna Polska - tam Izby Dyscyplinarnej też nie ma" - dodał.

"Jeżeli Komisja Europejska stawia warunek Izby Dyscyplinarnej, to w ogóle nie ma problemu i nie ma sporu, również wobec obozu rządowego" - zapewnił Ziobro.

Uznany przez komisję sprawiedliwości za wiodący projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W projekcie zaproponowana została instytucja "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Zmiana ta budzi sprzeciw Solidarnej Polski.