Ziobro: wprowadzamy cywilizowane zasady udzielania pożyczek

Wprowadzamy cywilizowane zasady udzielania pożyczek w Polsce - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro o projekcie ustawy ws. przeciwdziałania lichwie, który został we wtorek przyjęty przez rząd.

Ziobro mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że miał nie raz okazję spotykać się z osobami, które popadły w pętlę zadłużenia i zaciągały kolejne pożyczki, by spłacić poprzednie. "To ich prowadziło do niewolnictwa w XXI wieku" - powiedział.

"Te słowa, które słyszałem to: wyzysk, zdzierstwo, rozbój w biały dzień. Jestem przekonany, że takie słowa z ust Polaków nie będą już musiały padać dzięki tym zmianom, które przyjął dzisiaj rząd, a które dopełniają też zmiany, które udało nam się wcześniej przyjąć" - podkreślał.

"Wprowadzamy cywilizowane zasady udzielania pożyczek w Polsce, wprowadzając realne granice" - dodał minister sprawiedliwości.

Według niego, dzięki nowym rozwiązaniom Polacy będą mogli korzystać z pożyczek, ale będą też pewni, "za sprawą odpowiedzialności polskiego państwa, że nie będą doprowadzeni do stanu zapętlenia finansowego, zapętlenia życiowego, a czasami do dramatów".

"Ufam, że ta ustawa przejdzie przez Sejm" - powiedział Ziobro.