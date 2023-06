Zjazd Dużych Rodzin – przedstawiono sześć postulatów wspierających rodziny wielodzietne

Sześć postulatów wspierających wielodzietne rodziny zaprezentowano w sobotę na XI Zjeździe Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim. Musimy jako państwo wspierać duże rodziny, bo w nich jest wychowywana nasza przyszłość - podkreśliła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Zjazd Dużych Rodzin to trwające od piątku trzydniowe spotkanie w Grodzisku Mazowieckim, na które zaproszono rodziny z przynajmniej trojgiem dzieci. Celem zjazdu jest integracja rodzin wielodzietnych, wspieranie działań w dziedzinie polityki rodzinnej i promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny. To także okazja do wymiany doświadczeń w zakresie wychowywania dzieci oraz wskazywaniu konstruktywnych rozwiązaniach dla rodzin, o czym dyskutowano w sobotę.

Podczas panelu pt. "Wzmacnianie fundamentów silnego społeczeństwa - czyli o konstruktywnych rozwiązaniach dla rodzin" Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" przedstawił sześć postulatów wspierających wielodzietne rodziny.

Wśród nich są: bon opiekuńczo-wychowawczy, który da możliwość wyboru, czy dziecko do 3 lat zostaje pod opieką mamy lub opiekunki, czy idzie do żłobka; rodzinny bon mieszkaniowy, czyli wsparcie zakupu mieszkania uwzględniające liczbę dzieci w rodzinie; rodzinny iloraz podatkowy, w którym dochód dzielony jest przez liczbę osób w rodzinie, a dopiero później opodatkowany; emerytura rodzicielska, w którym rodzice otrzymywaliby świadczenie emerytalne podwyższone o część podatków i składek odprowadzanych przez ich dzieci; tworzenie Centrów Rodziny - tzw. family spotów, będących wsparciem dla mam w zakresie społecznych, psychologicznym, edukacyjnym; wprowadzenie do porządku prawnego definicji rodziny wysokodzietnej jako rodziny wychowującej 5 lub więcej dzieci.

Odnosząc się do tych postulatów wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha zwróciła uwagę, że zaprezentowane idee mieszczą się w przyjętej przez rząd Strategii Demograficznej 2040.

"Patrząc w przyszłość nie mamy innej drogi, niż uwzględnienie tego, że w społeczeństwach na wagę złota będzie praca wychowawcza rodzin. To wspólny mianownik łączący te rozwiązania. By w całej polityce społecznej, każdym obszarze życia, fakt posiadania dzieci i ich liczba było uwzględniane w różnych aspektach - czy to podatkowych, czy emerytalnych. (…) Patrząc na całość tych postulatów są to kierunki, w których powinniśmy iść" - mówiła.

Socha dodała, że bon opiekuńczo-wychowawczy jest rozszerzeniem rodzinnego kapitału opiekuńczego. Poinformowała również, że realizowany jest również postulat dotyczący Centrów Rodziny.

Jak przekonywała, w środowisku dużych rodzin ważna jest kwestia opieki nad małymi dziećmi. "Staramy się w tym temacie wprowadzać instrumenty związane z opieką nad dziećmi do lat 3. Sama jestem wielodzietną mamą i doskonale rozumiem te wszystkie trudności związane m.in. z powrotem na rynek pracy, co w ogóle robić, jak to zorganizować, czy opiekować się osobiście dzieckiem, czy szukać innych form opieki. Dlatego wprowadziliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy, by w ogóle uświadomić ten problem" - wyjaśniła.

"Musimy wspierać jako państwo duże rodziny, bo w nich jest wychowywana nasza przyszłość. Nie ma rozwoju państwa bez dobrze wychowanych kolejnych pokoleń. To, co państwo robicie, jako praca w rodzinie, jest bezcenne" - podkreśliła wiceszefowa MRiPS.

Mówiąc o problemie mieszkalnictwa wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński przekonywał, że rząd z dobrym skutkiem pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu systemowe zwiększenie dostępu do mieszkań. Zwrócił też uwagę na rodzinny kredyt mieszkaniowy. "Można uzyskać w nim kredyt z gwarancją państwa wkładu własnego, ale także są w nim tzw. spłaty rodzinne. Po urodzinach drugiego dziecka umarzane jest 20 tys. zł, a za każde kolejne dziecko kredyt obniżany jest o 60 tys. zł. Co ważne, w tym rozwiązaniu dajemy możliwość powiększenia lokalu" - tłumaczył.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wskazywała m.in. na program "Mama 4+", będący świadczeniem dla osób, które - żeby wychować co najmniej czworo dzieci - nie mogły podjąć pracy zarobkowej. Jak poinformowała, obecnie korzysta z niego ok. 60 tys. kobiet.

"Jeśli chodzi o opiekę nad małymi dziećmi, to życzyłabym sobie, żeby był otwarty i powszechny dostęp do żłobków - na godziny, na telefon, kiedy mama tego potrzebuje. Żeby nie było to sformalizowane. Kierunkiem powinna być z jednej strony możliwość opieki nad dzieckiem w domu, a z drugiej - na telefon - w żłobku, kiedy wymaga tego sytuacja zawodowa czy inna" - mówiła.

Premier Mateusz Morawiecki zwracając się do uczestników w nagranym filmie zaznaczył, że "rodzina to sport zespołowy". "Sam pochodzę z rodziny wielodzietnej i taką właśnie rodzinę stworzyliśmy z moją żoną. (…) To w dużej rodzinie w sposób naturalny uczymy się empatii, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem i oczekiwaniami. A zatem duże rodziny już na starcie dają dzieciom cały pakiet bezcennych umiejętności" - podkreślił szef rządu, dziękując rodzicom za włożone w wychowanie dzieci wysiłek, cierpliwość i pracę.

Wiceminister Socha otrzymała w sobotę tytuł Przyjaciela Dużych Rodzin przyznawany osobom, które wyróżniają się w swojej działalności troską o rodzinę. Podkreślono, że wiceszefowa MRiPS sama jest mamą piątki dzieci, która skutecznie łączy ich wychowywanie z karierą zawodową.

W sobotę zaplanowana jest także międzypokoleniowa debata na temat ekologii "Rodzina szansą dla klimatu" oraz warsztaty, zajęcia, wycieczki i koncert. W niedzielę, na zakończenie zjazdu, odbędzie się msza św. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której ma przewodniczyć kard. Kazimierz Nycz.

W tym roku spotkanie odbywa się pod hasłem "Rodzina tworzy dobry klimat". Uczestniczy w nim ok. 1200 osób skupionych w 250 rodzinach. Organizatorami wydarzenia są miasto Grodzisk Mazowiecki i Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" - stowarzyszenie, które od 2007 r. zmierza do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny.

XI Zjazd Dużych Rodzin swoim honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Partnerem generalnym wydarzenia jest PKN Orlen, partnerem strategicznym - Fundacja BGK.