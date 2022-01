Zlikwidowano grupę przestępczą zajmującą się organizacją nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki Straży w Sławatyczach zatrzymali 9 osób w sprawie grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusią. Kurierzy zarobili na tym 4,3 mln euro.

Jak poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa do zatrzymania doszło we wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Przy rozpracowaniu grupy brał udział także Europol.

Według ustaleń grupa przestępcza działała od września 2021 roku do stycznia bieżącego roku na terenie woj. podlaskiego oraz między innymi w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu. Członkowie grupy nielegalnie organizowali przekraczanie granicy państwowej z Białorusią obcokrajowcom, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu do Unii Europejskiej.

Prokuratura Krajowa przekazała, że na czele grupy stały dwie osoby. Jedna odpowiedzialna była za organizację miejsca i czasu nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski, a druga zajmowała się kwestiami finansowymi. Za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych werbowano jako kurierów osoby mieszkające na terenach przygranicznych z Białorusią, w Białymstoku i Warszawie. Następnie, osoby te swoimi samochodami przewoziły obcokrajowców przez Polskę do Niemiec.

Kurierzy za swoje usługi otrzymywali wynagrodzenie, które było im wypłacane przez wyznaczone do tego osoby, zgodnie z podziałem ról przyjętym w grupie przestępczej. Ustalono, że osoba pełniąca funkcję kasjera w grupie, rozdysponowała na działalność przestępczą grupy łącznie kwotę 8,7 mln euro, z czego kurierzy za przewóz obcokrajowców do Niemiec otrzymali łącznie ponad 4,3 mln euro.

Dziewięć osób usłyszało zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusią. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji i zakazu opuszczania kraju.

Na poczet grożących kar i środków karnych prokuratura, na ujawnionej w toku przeszukania gotówce podejrzanych, dokonała zabezpieczenia majątkowego w łącznych kwotach ponad 475 tys. euro oraz 30 tys. dolarów amerykańskich.

Są to już kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w tej sprawie. Wcześniej zatrzymano siedem osób, które zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Dwie z nich były odpowiedzialne w grupie za przekazywanie pieniędzy dla kurierów przewożących migrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec. Obecnie 11 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Postępowanie prowadzi prokuratura przy udziale Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.