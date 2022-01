Złożono wnioski o odrzucenie projektu dotyczącego kuratorów i o wysłuchanie publiczne

Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty, Lewica złożyła wniosek o odrzucenie projektu noweli, a KO wniosek o wysłuchanie publiczne. Wnioski będą głosowane na zakończenie pierwszego czytania.

We wtorek po południu na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty.

"Pozwolę sobie od przypomnienia skali sprzeciwu wobec tego projektu, który tutaj mawiamy i procedujemy, bo ta skala rzeczywiście jest niespotykana, tzn. nie ma dzisiaj w Polsce takiego środowiska oświatowego, które nie wyraziłoby bardzo krytycznie na temat procedowanej ustawy" - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica).

Podała, że ponad 100 organizacji protestuje przeciwko proponowanym w projekcie zmianom oraz że 150 przedstawicieli różnych środowisk oświatowych wypowiadało się krytycznie o nich podczas obywatelskiego wysłuchania publicznego. Jak mówiła, byli wśród nich nauczyciele, samorządowcy, dyrektorzy szkół, a także rodzice i uczniowie.

"To jest sprzeciw wobec ograniczania autonomii szkół, która wbrew widzimisię ministra Czarnka jest wartością szkoły rozumianej jako wspólnota uczniów, nauczycieli i rodziców, a także społeczności lokalnej. To jest sprzeciw wobec redukowania samorządów do roli płatnika, a nie gospodarza lokalnej wspólnoty i ważnych instytucji kształtujących te wspólnotę" - mówiła posłanka Lewicy.

Dziemanowicz-Bąk wskazała, że jest także protest przeciwko "wchodzeniu z butami w życie rodziców i ich decyzje co do tego, w jakich zajęciach dodatkowych będą bądź nie będą uczestniczyły ich dzieci".

Złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Z kolei Krystyna Szumilas (KO) złożyła wniosek o przeprowadzenie w Sejmie wysłuchania publicznego w sprawie projektu. Także ona krytykowała zapisy projektu.

"Ta ustawa ma dwa bardzo niebezpieczne i bardzo szkodliwe dla polskiego systemu edukacji aspekty i przepisy. Te przepisy z jednej strony dotyczą zabrania rodzicom konstytucyjnego prawa o decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Druga sprawa to naruszenie konstytucyjnych uprawnień samorządu terytorialnego związanych z tym, że jest on organem prowadzącym szkoły. To jest jego zadanie własne. Jeżeli na mocy ustawy jest to zadanie własne, nie można mu tych kompetencji w taki sposób, jak państwo to robicie, odbierać" - powiedziała Szumilas.

Dariusz Klimczak (KP-PSL) ocenił, że procedowana nowelizacja łamie artykuł 15 konstytucji, który mówi, że władza publiczna w Polsce jest zdecentralizowana. "Wszystko to, co przez ostatnie lata udało się zrobić, jest odwracane. Tak, by nawet o najmniejszych szczegółach w szkole decydował rząd, za pośrednictwem kuratora" - powiedział.

Klimczak ocenił także, że nie chodzi o wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, tylko "o wzmocnienie nadzoru politycznego nad szkołą". "Dlatego będę głosował przeciw tej ustawie" - poinformował. "Dlaczego jestem taki cięty na ten nadzór pedagogiczny? Ponieważ znam kuratorów oświaty, którzy dzisiaj funkcjonują za czasów Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział. Jak mówił, to nie są w głównej mierze fachowcy, ale osoby blisko związane z PiS.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i wniosek o wysłuchanie publiczne będą głosowane przez połączone komisje sejmowe na zakończenie pierwszego czytania.