Zmarł Alojzy Oborny, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

W wieku 88 lat zmarł w czwartek Alojzy Oborny, historyk sztuki i muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Kierował tą placówką przez blisko 50 lat.

Alozy Oborny urodził się 22 października 1933 roku w Bielsku-Białej. W 1955 roku ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1955-61 pracował w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Pszczynie i Muzeum Regionalnym w Raciborzu. W 1961 roku objął funkcję dyrektora w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach, przemianowanym później na Muzeum Narodowe. Placówką kierował do 1987 roku. Przez kolejne trzy lata pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie, po czym powrócił do Kielc na poprzednie stanowisko. Kieleckim muzeum kierował do czasu przejścia na emeryturę w 2002 roku.

Był wieloletnim członkiem Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wielu innych rad muzealnych. Twórca Galerii Malarstwa Polskiego w Kielcach, która należy do grona najwybitniejszych kolekcji w Polsce.

Alojzy Oborny zmarł w czwartek 18 sierpnia wieku 88 lat.