Zmarł działacz opozycji niepodległościowej Krzysztof Lancman

Zmarł Krzysztof Lancman, działacz opozycji niepodległościowej uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Wolności i Solidarności - poinformowano w czwartek na Fb Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR). .

"Dotarła do nas kolejna smutna wiadomość. Do Domu Pana odszedł Krzysztof Lancman, działacz opozycji niepodległościowej uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Wolności i Solidarności, członek Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z powodów Politycznych, członek zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Cześć Jego Pamięci!" - czytamy we wpisie UdSKiOR.

Informację o śmierci Krzysztofa Lancmana podał w czwartek w mediach społecznościowych Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego. "Jeszcze nie pochowaliśmy Bohdana Urbankowskiego, a tymczasem kolejna smutna wiadomość. Dzisiaj w nocy zmarł Krzysztof Lancman - członek naszego Instytutu" - napisano.

Krzysztof Lancman urodził się 22 stycznia 1958 r. w Warszawie. Od 1983 r. był zaangażowany w ruch podziemnej Solidarności i nurt niepodległościowy.

"Działacz podziemnych struktur techniki drukarskiej drugiego obiegu w Międzyzakładowym Porozumieniu Solidarności - UNIA. Organizator i koordynator kilku drukarń i punktów składania książek oraz kolportażu pism, książek i innych rzeczy, które powstawały z inicjatywy podziemnych struktur +Solidarności+. Odpowiedzialny za transporty i przerzuty maszyn drukarskich, materiałów poligraficznych i wydruków gazet, książek i broszur na punkty składowe bądź kolportażowe" - przypomniano na Fb Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

"Z jego udziałem i dzięki jego pracy mogły ukazywać się w podziemiu antykomunistycznym między innymi takie tytuły prasy, jak: +Tygodnik Mazowsze+, +Wolna Trybuna+ oraz miesięcznik +UNIA+" - podkreślono we wpisie.

Od 1986 r. członek Grupy Politycznej "Niezawisłość". Od 1987 r. (po skonfederowaniu się GP "Niezawisłość" z KPN) działacz Konfederacji Polski Niepodległej.

Po 1987 r. był szefem technicznym "Wydawnictwa Polskiego KPN", które ma w swoich osiągnięciach wydanie wielu książek, broszur, znaczków poczty podziemnej oraz takich gazet prasy niepodległościowej jak "Gazeta Polska KPN", "Droga" czy też krajowy reprint wydanej w Londynie "Rzeczypospolitej".

Był członkiem Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, wiceprezesem Koła "Opocznik" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego.

4 czerwca 2016 r. otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej (numer legitymacji 1104).

"5 kwietnia 2018 r. powołany przez Wojewodę Mazowieckiego w skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych" - przypomniano we wpisie. W 2014 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2020 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 r. uhonorowano go Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.