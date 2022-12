Zmarł jeden z twórców TVN Mariusz Walter

Zmarł Mariusz Walter - dziennikarz, były prezes TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI - poinformował we wtorek TVN24. Walter miał 85 lat.

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 r. we Lwowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Potem pracował w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 r. przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w stołecznej TVP.

W Telewizji Polskiej pracował do stanu wojennego, odszedł w 1982 r. Przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie Śląskim. "Rok później poznał Jana Wejcherta - biznesmena, z którym stworzył kilka stacji telewizyjnych z TVN na czele, a także (...) TVN24" - czytamy w jego sylwetce na stronie stacji.

Do 2001 r. Walter był prezesem TVN, w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 r., do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Mariusz Walter zmarł we wtorek w wieku 85 lat.