Zmarł Jerzy Urban. Mógł być opozycjonistą, został twarzą władzy

Jerzy Urban jest twarzą propagandy PRL-owskiej, której oddał się bez westchnienia już w latach siedemdziesiątych, ale przede wszystkich w latach osiemdziesiątych – mówi dr hab. Andrzej Zawistowski, historyk z SGH i Instytutu Pileckiego. Jerzy Urban zmarł w wieku 89 lat.

- Jerzy Urban jest bez wątpienia taką postacią, która będzie w każdym podręczniku mówiącym o historii Polski w drugiej połowie II wieku. On się w niej bardzo mocno zapisał i zapisał się w sposób charakterystyczny, bo przez jego życiorys możemy spojrzeć na to, co się wówczas działo z różnych pespektyw - wskazał prof. Andrzej Zawistowski.

Jak zauważył historyk, "wczesne lata predestynowałyby Urbana do tego, żeby później trafił do środowiska opozycji demokratycznej".

Droga od krytycznego dziennikarza po twarz rządowej propagandy

Odszedł Człowiek, dziennikarz, analityk polityki, pisarz... Przyjaciel. https://t.co/dpcGzlDNff — Andrzej Rozenek (@ARozenek) October 3, 2022

- Przecież w jego życiorysie jest "Po prostu", a także zakazy publikacji wydawane przez władze partyjne oraz świetne reportaże interwencyjne, które pokazywały bezwład PRL-u czasów Gomułki - przypomniał prof. Zawistowski.

- Jerzy Urban będzie symbolem propagandy, twarzą propagandy PRL-owskiej, której oddał się bez westchnienia już w latach siedemdziesiątych, ale przede wszystkich w latach osiemdziesiątych - podkreślił badacz.

- Był twarzą rządu Jaruzelskiego, stanu wojennego, twarzą tych zbrodni, które wówczas były popełniane, a które on racjonalizował, tłumaczył, o których on czasami również kłamał - wskazał.

- To jest twarz Jerzego Urbana lat osiemdziesiątych - twarz bezwzględnego cynika, chociaż bardzo inteligentnego i zdolnego, wykorzystującego swoją pozycję i swoją władzę nad kontrolowanymi przez partię mass mediami do szerzenia kłamstwa, pomówień, kpienia z ludzi, którzy po prostu chcieli być wolni i chcieli kupić coś do jedzenia w sklepach - podkreślił historyk.

Urban znów wyciął wszystkim numer. Umarł. Żegnaj Jurku! pic.twitter.com/k8qAYgw22H — Robert Biedroń (@RobertBiedron) October 3, 2022

Rząd się sam wyżywi i wysyłka polskich śpiworów do Nowego Jorku

Przypomniał, że przecież słynna fraza, że "rząd się sam wyżywi" to jest fraza Jerzego Urbana.

- Słynne ogłoszenie o wysyłaniu do Nowego Jorku śpiworów, kiedy w Polsce młodzież chcąca wyjechać na obozy żadnego śpiwora w sklepie nie mogła znaleźć - to też jest Jerzy Urban - dodał prof. Zawistowski.

Historyk wskazał także, że "to Urban jest jednym z autorów zmiany końca lat osiemdziesiątych".

- On był jednym z architektów tych wszystkich porozumień z opozycją w końcu lat osiemdziesiątych. To nie wynikało jednak z jego miłości do opozycji, tylko z jego inteligencji i zrozumienia sytuacji, która wówczas miała miejsce - podkreślił prof. Zawistowski.

W zasadzie nie mam wątpliwości, że gdyby Urban poszedł drogą Marka Króla, to Piotr Semka pisałby o „złożonej postaci”. No, ale Urban nie poparł prawicy po 89, więc był musiał być „zafascynowany złem” https://t.co/eNsc8QSDgt — DJ Krst0 (@McKamnez) October 3, 2022

- Natomiast swoją inteligencję wykorzystywał w złej sprawie, był bezwzględnym cynikiem - zaznaczył.

Prof. Zawistowski przypomniał także, że "Jerzy Urban był człowiekiem, który został postawiony na czele Radiokomitetu po to, by partia nie przegrała w wyborach w roku 1989".

Jerzy Urban, czyli historia III Rzeczpospolitej. Na początek dziki kapitalizm

Jak podkreślił historyk, "Jerzy Urban to też jest historia III Rzeczpospolitej".

- To jest historia dzikiego kapitalizmu, który rodzi się w latach dziewięćdziesiątych i człowieka, który z jednej strony chociaż w partii nie był, to był zwolennikiem socjalizmu czy komunizmu, a później pełnymi garściami czerpie z tego, co przynosi kapitalizm - wyjaśnił prof. Zawistowski.

- Czerpie z rynku wydawniczego, z wolnego słowa, które w latach osiemdziesiątych zwalczał i znakomicie z tego żyje. I kpi czasami ze swoich ofiar, rodziny, z różnych ważnych rzeczy, sprzedając to, za grube pieniądze - zaznaczył.

- To też jest twarz Jerzego Urbana i pamięć o nim będzie konieczna, aby opisać III RP taką, jaką ona była w latach przede wszystkim dziewięćdziesiątych, bo późnej to już rola Urbana była znacznie węższa - powiedział prof. Zawistowski.

Łódź, Lwów, Warszawa, Nowa Wieś, Po Prostu, Polityka, Nie, rząd

Jerzy Urban urodził się 3 sierpnia 1933 r. w Łodzi w rodzinie o korzeniach żydowskich, od pokoleń zasymilowanej. Jego ojciec był redaktorem "Głosu Porannego" związanego z PPS. Po wybuchu wojny uciekając przed Niemcami wraz z rodzicami przedostał się do Lwowa. Po zajęciu miasta przez Niemców w 1941 r. jego rodzina ukrywała się na tzw. aryjskich papierach. Po wojnie wróciła do Łodzi, a po kilku latach przeniosła się do Warszawy, gdzie Jerzy Urban w Liceum im. Stanisława Staszica zdał maturę.

Jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej związał się z tygodnikiem "Nowa Wieś". W 1951 r. rozpoczął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. W 1955 r. przeniósł się z "Nowej Wsi" do redakcji "Po prostu", gdzie pracował do 1957 r. W latach 1957-61 oraz 1964-69 objęty zakazem druku, publikował pod pseudonimami (m.in. Jan Rem, Jerzy Kibic).

Od 1961 do 1981 r. kierował działem krajowym w tygodniku "Polityka". W sierpniu 1981 r. został rzecznikiem prasowym rządu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Funkcję tę pełnił w kolejnych gabinetach do 1989 r.

Od 1986 r. wspólnie ze Stanisławem Cioskiem i szefem wywiadu MSW gen. Władysławem Pożogą opracowywał dla gen. Jaruzelskiego analizy polityczne i propozycje działań. Został członkiem powołanego przez Biuro Polityczne sztabu, mającego nadzorować przygotowania do Okrągłego Stołu i jego przebieg. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił funkcję rzecznika prasowego strony koalicyjno-rządowej.

Uczestniczył również w obradach podstolika ds. środków masowego przekazu. W roku 1989 (od kwietnia do września) był przewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, następnie do maja 1990 r. dyrektorem i redaktorem naczelnym Krajowej Agencji Robotniczej. W roku 1990 wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej pozostawał bezpartyjny. Od jesieni 1990 r. był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika "Nie".