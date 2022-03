Zmarł weteran kampanii wrześniowej por. Józef Caban

W poniedziałek zmarł por. Józef Caban, przedwojenny działacz ruchu narodowego, ostatni żyjący uczestnik bitwy pod Mławą, obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r., żołnierz Armii Krajowej – poinformowało na swojej stronie internetowej Radio 7. Miał 106 lat.

Józef Caban urodził się 28 sierpnia 1915 w Łaszewie koło Wielunia w zaborze rosyjskim. Pracował w pobliskim majątku rolnym. W latach trzydziestych działał w miejscowych strukturach Stronnictwa Narodowego. We wrześniu 1939 r. służył w 78. Pułku Piechoty w strukturach armii "Modlin". Pełnił obowiązki radiotelegrafisty. Po bitwie pod Mławą walczył w obronie Warszawy na bródnowskim odcinku frontu. W czasie ostrzału artyleryjskiego został ranny. Po opatrzeniu ran powrócił na linię obrony. Po kapitulacji miasta trafił do niemieckiej niewoli z której zbiegł i po kilku dniach powrócił do swojej rodzinnej miejscowości. Od 1942 r. był żołnierzem Armii Krajowej.

W lipcu 1945 r. wyjechał na ziemie odzyskane. Osiedlił się w Pałówku w województwie zachodniopomorskim. Zamieszkał w jednym z poniemieckich gospodarstw rolnych. Działał w lokalnych strukturach organizacji kombatanckich. Był honorowym członkiem szczecińskiego okręgu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Był wielokrotnie odznaczony, m.in. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939", Medalem za Warszawę, Medalem Pro Patria i Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy NSZ.

Pogrzeb por. Józefa Cabana odbędzie się w piątek 18 marca w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pałowie i na Cmentarzu Starym w Słupsku.